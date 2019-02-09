Член наблюдательного совета Сбербанка и бывший премьер Финляндии Эско Ахо назначен советником американского банка JP Morgan, сообщает газета Helsingin Sanomat.

«JP Morgan назначил бывшего премьер-министра Финляндии Эско Ахо в свой консультативный совет по Европе, Ближнему Востоку и Африке. Меморандум за подписью Уолтера Губерта, председателя JP Morgan в EMEA (Europe, the Middle East and Africa), был распространен среди сотрудников банка в пятницу, и в нем говорится, что опыт политической и деловой карьеры Ахо будут бесценны для клиентов банка», — говорится в сообщении.

Представитель банка подтвердил газете содержание меморандума, но отказался от дальнейших комментариев.

Газета сообщает, что JP Morgan — шестой по величине банк в мире с точки зрения общего баланса. В последнем квартале 2018 года JP Morgan объявил, что его баланс превысил 2,6 трлн долларов.

В ближайшие месяцы банковской группе придется урегулировать свой бизнес в Европе в зависимости от итогов Brexit в Великобритании, и, по оценкам экспертов, Ахо должен будет помочь группе при принятии решений именно в этом процессе, пишет финское издание. Европейская штаб-квартира JP Morgan находится в Лондоне.

Ахо (64 года) входит в правление Сбербанка с 2016 года, занимал пост премьер-министра Финляндии в 1991—1995 годах. Он был членом парламента с 1983 по 2003 год, а также кандидатом на пост президента Финляндии в 2000 году. Занимал руководящие должности в таких крупных финских компаниях, как Sitra и Nokia.