Взаиморасчеты в национальных валютах могут стать одной из главных тем переговоров на следующем заседании российско-таиландской рабочей группы по межбанковскому сотрудничеству, сообщил российским журналистам в субботу посол РФ в Таиланде Евгений Томихин.

Томихин возглавил российское посольство в Таиланде в конце 2018 года. Глава дипмиссии встретился с журналистами российских информационных агентств накануне Дня дипломатического работника, который отмечается в РФ 10 февраля.

«Тема взаиморасчетов в национальных валютах у нас на повестке дня и с Таиландом. У нас есть совместная рабочая группа, которая занимается межбанковским сотрудничеством. В текущем году должно состояться ее очередное заседание. Думаю, что тема взаиморасчетов в национальных валютах будет на этом заседании одной из основных», — сказал он.

Россия и многие другие страны сейчас обсуждают тему взаиморасчетов в национальных валютах, желая обезопасить себя от всякого рода неожиданностей, отметил посол. «Мы ведем такие переговоры с целым рядом стран, прежде всего, наверное, с теми, с кем у нас большой товарооборот. Китай, понятно, здесь однозначно лидер, потому что, насколько я понимаю, 100 миллиардов долларов там уже преодолены», — продолжил Томихин.