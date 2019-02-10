Венесуэльская государственная нефтяная компания PDVSA переводит банковские счета всех своих совместных предприятий (СП) в Газпромбанк, сообщает Reuters.

Агентство ссылается на некий документ и обуславливает перенос счетов санкциями, введенными США в отношении Венесуэлы. По данным Reuters, PDVSA также инструктирует свои СП перечислять доходы от продажи нефти на новые счета в российском банке.

Reuters со ссылкой на два источника утверждает, что руководство PDVSA требует от своих зарубежных партнеров по освоению запасов нефтеносного пояса реки Ориноко скорее определиться с тем, продолжат ли они участие в этих СП. Как уточняет Reuters, в состав партнеров входят Equinor (ранее — Statoil), Chevron и Total. PDVSA при этом распорядилась, чтобы ее СП с Equinor и Total — Petrocedeno — приостановило работу.

Администрация США 28 января ввела санкции против PDVSA. Одновременно Минфин США пообещал начать выдачу временных лицензий, позволяющих проводить «некоторые трансакции» нефтегазовой компании. Кроме того, Вашингтон передал лидеру венесуэльской оппозиции Хуану Гуайдо контроль над частью активов Венесуэлы в банках США. По заверению Вашингтона, американская сторона пытается оказать максимально возможное давление, чтобы президент Венесуэлы Николас Мадуро пошел на проведение досрочных выборов главы государства.