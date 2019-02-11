Жители Китая за время недельных каникул по случаю Нового года по лунному календарю (Чуньцзе, праздник Весны) совершили 415 млн поездок по стране, потратив 513,9 млрд юаней (76,21 млрд долларов), свидетельствуют данные китайского Министерства культуры и туризма.

Для сравнения, ВВП Люксембурга (данные МВФ за 2018 год) — около 69 млрд долларов, Латвии — 34 млрд, Кипра — 23 млрд, Монголии — 13 млрд, Черногории — 5 млрд долларов.

Чуньцзе в 2019 григорианском году наступил в Китае в ночь на 5 февраля. Символом года стала Земляная Свинья. Новогодние празднества закончатся после праздника Фонарей (Юаньсяоцзе, или Дэнцзе), на 15-й день первого лунного месяца. Официальные новогодние праздники в Китае завершились 10 февраля.

Согласно опросу, проведенному министерством, во время каникул путешественники предпочитали традиционные культурные мероприятия, около 40% туристов во время своих поездок посещали музеи.