Россия по итогам 2018 года стала нетто-экспортером в торговле с Китаем, свидетельствует опубликованная на прошлой неделе статистика Федеральной таможенной службы (ФТС).

Экспорт в Китай в прошлом году превысил импорт на 3,9 млрд долларов, следует из базы данных ФТС. Предыдущие десять лет ситуация была обратной: Китай стабильно поставлял в РФ товары на большую сумму, чем Россия в Китай; торговый баланс для нашей страны был отрицательным.

В последний раз экспорт в Китай был больше импорта в 2006 году. Однако масштабы торговли тогда были значительно меньше — товарооборот с Китаем в 2018 году превысил показатель 2006-го в 2,7 раза.

Экспорт в Китай, который постепенно рос с 2009 года, перешел к падению в 2015-м, после того как США и Европа ввели против России санкции из-за присоединения Крыма и конфликта в Донбассе, а цены на нефть резко упали. В 2017 году, после двух лет падения, поставки в Китай вновь начали расти.

За 2018 год товарооборот с Китаем вырос на 25% (плюс 44% в экспорте и лишь плюс 8% в импорте), до 108 млрд долларов. Отметку 100 млрд долларов, принципиальную для Москвы, он превысил впервые. В ноябре премьер-министр Дмитрий Медведев во время визита в Китай объявил о новой задаче — довести объем взаимной торговли до 200 млрд долларов.

Топливо и нефть остаются крупнейшей статьей российского экспорта в КНР: за год поставки по этой статье в деньгах выросли сразу на 63% до 41 млрд долларов (российская нефть Urals в 2018 году подорожала на треть).