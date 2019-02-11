Государственная нефтегазовая компания Венесуэлы PDVSA открыла счета в российском банке много лет назад. Об этом, как сообщает агентство Bloomberg, заявил министр нефти Венесуэлы Мануэль Кеведо, выступая на конференции в Индии.

При этом министр не уточнил, о каком банке идет речь.

Ранее Reuters сообщило о том, что PDVSA переводит банковские счета всех своих совместных предприятий в Газпромбанк. Агентство ссылалось на источники и «служебный документ». PDVSA также уведомила свои СП о необходимости перечислять доходы от продажи нефти на новые счета в российском банке. На следующий день банк опроверг эту информацию, заявив, что новые счета не открывались.

При этом в комментарии кредитной организации подчеркивалось, что «в рамках взаимодействия с несколькими российскими компаниями — клиентами банка в группе ГПБ несколько лет назад также были открыты счета PDVSA».

На фоне политического кризиса в Венесуэле США ужесточили санкции против страны, в конце января под ограничения подпала PDVSA. Вашингтон также заявил о заморозке активов компании на сумму 7 млрд долларов. США готовы ослабить санкции только в том случае, если контроль над компанией перейдет к лидеру венесуэльской оппозиции Хуану Гуайдо, который объявил себя исполняющим обязанности президента страны.