Единая европейская валюта не стала средством выравнивания экономик государств еврозоны, напротив, в результате последнего кризиса разрыв между богатыми и бедными странами еврозоны увеличился. Это признал в понедельник еврокомиссар по экономическим и финансовым вопросам Пьер Московиси на пресс-конференции в Брюсселе после заседания Еврогруппы — совета министров финансов зоны евро.

«Зона евро, как она задумана, не привела к автоматическому выравниванию экономического развития своих государств. Напротив, со времени последнего кризиса мы видим, что разрыв между наиболее богатыми и бедными государствами только увеличивается, и это главная причина растущей евроагрессивности популистских партий, — отметил он. — Это наша общая проблема, для которой необходимо найти общее решение, поскольку альтернативой такому решению станет создание еврозоны разных скоростей, чего мы не можем себе позволить».

Московиси предложил искать это решение путем создания бюджета зоны евро. «Нам необходим эффективный бюджетный инструмент, чтобы противостоять этому сценарию», — заявил он. Институты Брюсселя видят в создании бюджета еврозоны возможности для повышения устойчивости еврозоны к финансовым кризисам и содействия финансовой стабильности в проблемных странах.

За годы мирового финансового кризиса 2008—2009 годов и последовавшего за ним кризиса суверенной задолженности зоны евро 2010—2014 годов уровень госдолга стран зоны евро вырос почти на 30% — с 64,9% совокупного ВВП в 2007 году до 91,9% совокупного ВВП в 2017-м. В то же время уровень задолженности южных стран сообщества на душу населения в разы превышает уровень задолженности северных государств.