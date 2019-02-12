Заместитель премьер-министра и глава МВД Италии Маттео Сальвини назвал «интересной идеей» использование части золотых резервов страны для покрытия расходов бюджета, передает Reuters.



«Это не проблема, за которой я слежу, но это может быть интересной идеей», — сказал Сальвини журналистам в Риме.

Ранее итальянская газета La Stampa сообщила, что правительство страны рассматривает возможность использовать часть золотых запасов, хранящихся в Банке Италии, чтобы покрыть дефицит бюджета в 2019-м и избежать запланированного на следующий год повышения налога на добавленную стоимость.

Как отмечает Reuters, прошлые попытки Рима использовать золотой резерв были остановлены европейскими властями, поскольку такие действия могли бы подорвать независимость Банка Италии или нарушить правила государственного финансирования.

Золотой запас Италии составляет 2 451,8 тонны. По своему размеру он уступает только США и Германии.