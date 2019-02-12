Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что в Банке Англии хранится 80 тонн золота, принадлежащего венесуэльским властям.

В конце января агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Банк Англии отказал Каракасу в просьбе выдать 1,2 млрд долларов слитками золота. Один неназванный источник сообщил агентству, что решение не выдавать золото было принято после того, как высокопоставленные американские чиновники, в том числе госсекретарь США Майк Помпео и советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, оказали давление на коллег в Великобритании, чтобы те перекрыли доступ Мадуро к его активам за рубежом.

Мадуро в свою очередь, комментируя предложения о гуманитарной помощи, которую США и другие страны предлагают Венесуэле, заявил, что «они заблокировали почти 10 миллиардов долларов, золото, нефтяные деньги».

«В целом в Англии может храниться около 80 тонн. С точки зрения закона это золото Венесуэлы», — заявил Мадуро в интервью британской телерадиокорпорации BBC.

Отвечая на вопрос о возвращении этих слитков, президент отметил, что замороженное золото принадлежит Центробанку Венесуэлы. «Я надеюсь на уважение к международному праву. На уважение к ЦБ Венесуэлы. Я надеюсь, что закон восторжествует», — добавил он.

Мадуро также увязал «золотой вопрос» с конвоями международной гуманитарной помощи, от которой отказывается Каракас.