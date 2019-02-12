Компания Morgan Creek Digital Capital получила первые инвестиции в криптовалюту от государственных пенсионных фондов из США. Организации из округа Фэрфакс, а также страховая компания, университетский и частный фонды вложили в цифровые деньги 40 млн долларов, пишет Bloomberg.

«Этим утром наша команда Morgan Creek Digital объявила о новом 40-миллионном долларовом криптовалютном венчурном фонде с двумя общественными пенсионными фондами, которые стали якорными инвесторами. Институциональные инвесторы не прибывают, они уже здесь», — написал основатель компании Энтони Помплиано.

Предприниматель отказался давать более подробную информацию об этом. Ранее аналитики американского банка JP Morgan сообщили, что институциональные инвесторы потеряли интерес к криптовалюте, их доля резко сократилась за последние полгода, а большую часть теперь занимают розничные трейдеры.