Бразилия расплачивается за поставляемую Венесуэлой электроэнергию с помощью счета, открытого в одном из российских банков. С таким утверждением выступила в среду газета Folha de S.Paulo со ссылкой на собственные источники.

Бразильский штат Рорайма, расположенный на границе с Венесуэлой, является единственным из 27 регионов крупнейшей южноамериканской страны, который не подключен к национальным электросетям. Из-за географических особенностей Рораймы электроэнергия в этот штат поступает из Венесуэлы. Однако с конца 2018 года бразильские власти испытывают трудности с оплатой соответствующих услуг в связи с санкциями, введенными Вашингтоном против Каракаса. Дело в том, что многие банки начали блокировать финансовые трансакции, которые связаны с венесуэльскими государственными структурами.

По информации Folha de S.Paulo, к декабрю 2018 года долг бразильской компании Eletronorte перед венесуэльской госкорпорацией Corpoelec составлял уже 40 млн долларов. В итоге бразильская сторона, опасаясь отключения целого региона от электричества, стала искать другие способы перевода средств. Для этих целей, как утверждает Folha de S.Paulo, был выбран один из российских банков.

Его название ни источники издания, ни МИД Бразилии не раскрыли. «Речь идет о коммерческой операции между двумя компаниями. Продавец предоставил счет для оплаты за потребленную электроэнергию. Посольство Бразилии в Москве задействовано не было», — цитирует Folha de S.Paulo ответ внешнеполитического ведомства.