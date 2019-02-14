Главный прокурор Болгарии Сотир Цацаров заявил, что один из болгарских банков стал частью схемы по переводу средств венесуэльской нефтяной госкомпании PDVSA, которая подпала под действие санкций США. Об этом сообщает Болгарская национальная телекомпания.



Цацаров уточнил, что сигнал о подозрительных трансакциях был получен через дипломатические и операционные каналы от США. По его словам, речь идет о хорошо организованном канале и механизме для вывода денежных средств из Венесуэлы. Деньги в один из болгарских банков приходили на счета физического лица, а уже с них уходили на счета в банках других стран. Также сообщается, что владелец счетов является гражданином Болгарии, но в настоящее время он находится за пределами страны.

Государственное агентство по вопросам национальной безопасности Болгарии (DANS) начало проверку в одном из банков. Глава DANS Димитр Георгиев заявил, что проверка будет расширена и затронет всю банковскую систему.

США ввели санкции против венесуэльской нефтяной компании PDVSA Администрация США в понедельник объявила о введении санкций против венесуэльской нефтедобывающей компании PDVSA, одного из немногих источников доходов правительства президента Николаса Мадуро. Вместе с тем, как пояснил Минфин США, американские компании смогут продолжать проводить сделки с PDVSA при условии отправки средств на специальные заблокированные счета, к которым у действующего правительства в Каракасе нет доступа.

Американский посол Эрик Рубин выразил удовлетворение сотрудничеством между ведомствами США и Болгарии.

«Наше правительство вместе с другими странами ЕС работает в очень тесном сотрудничестве, чтобы гарантировать, что богатства народа Венесуэлы не будут украдены. Обмен информацией между США и Болгарией и совместные действия являются гарантом для достижения этой цели», — сообщил Рубин.

Ранее министр нефти Венесуэлы и главы PDVSA Мануэль Кеведо заявлял, что у государственной нефтяной компании Венесуэлы PDVSA в течение многих лет открыт счет в российском банке. При этом Кеведо не уточнил, о каком банке идет речь.

Агентство Reuters со ссылкой на источники и внутренние документы PDVSA сообщало, что нефтяная компания переводит счета всех своих совместных предприятий в Газпромбанк. В банке же информацию о переводе счетов опровергли.

США ввели санкции против PDVSA 28 января, заморозив активы компании на 7 млрд долларов.