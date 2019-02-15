Чистая прибыль британского банка Royal Bank of Scotland (RBS), приходящаяся на акционеров, за 2018 год составила 1,622 млрд фунтов стерлингов (2,08 млрд долларов), что в 2,2 раза больше в годовом выражении, сообщается в пресс-релизе банка.

Разводненная прибыль в пересчете на акцию за отчетный период составила 0,134 фунта (0,17 доллара) против в 0,063 фунта (0,08 доллара) в 2017 году. Чистый процентный доход составил 8,656 млрд фунтов (11,11 млрд долларов), что на 3,7% ниже показателя за аналогичный период прошлого года.

Чистая прибыль банка, приходящаяся на акционеров, за IV квартал составила 286 млн фунтов (367 млн долларов) против убытка в 579 млн фунтов (743 млн долларов) годом ранее. Чистый процентный доход составил 2,176 млрд фунтов (2,8 млрд долларов), что на 1,6% ниже показателя за аналогичный период прошлого года.

«Наши финансовые показатели хорошие, учитывая неопределенный экономический прогноз… Мы продолжаем ориентироваться на снижение затрат, чтобы обеспечить подготовку нашего бизнеса к будущему и удовлетворить потребности наших клиентов и акционеров», — отмечается в релизе.