За последние три года, по информации портала Coin ATM Radar, количество биткоин-банкоматов увеличилось на 720% — до 4 273. При этом их число каждый год растет примерно вдвое.

По словам генерального директора компании — поставщика криптовалютных терминалов Athena Bitcoin Эрика Гравенгарда, подобная динамика говорит о росте интереса к цифровым деньгам. Такие устройства помогают людям мгновенно и безопасно получить криптовалюту, сообщает РБК .

По оценкам компании Lamassu, каждый оператор может зарабатывать на обслуживании одного биткоин-банкомата до 3 тыс. долларов в месяц, а средний доход составляет до 36 тыс. долларов.

В России количество криптоматов снижается, за последний месяц оно сократилось на 32% (до 51).