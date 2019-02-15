Украинский ПриватБанк заявил, что арбитраж в Гааге поддержал его иск к РФ по потере активов в Крыму, размер компенсации определит позднее, сообщили в пресс-службе финансового учреждения.

ПриватБанк украинского олигарха Игоря Коломойского, который является одним из крупнейших банков на Украине, в 2015 году инициировал иск к РФ в международный арбитраж в Гааге с требованием возместить ущерб от потери активов в Крыму.

«В частичном арбитражном решении… арбитражный суд признал, что он обладает юрисдикцией в отношении всех требований ПриватБанка против Российской Федерации, Российская Федерация нарушила свои обязательства по двустороннему соглашению о поощрении и взаимной защите инвестиций, незаконно экспроприировав активы ПриватБанка в Крыму, и ПриватБанк имеет право на возмещение за такую экспроприацию в полном объеме», — говорится в сообщении.

По данным банка, вопрос размера возмещения убытков суд рассмотрит позднее. ПриватБанк настаивает на компенсации в размере 1 млрд долларов за потерю активов в Крыму.