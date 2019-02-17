Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что Федеральное бюро расследований (ФБР) США занимается вопросом растраты кредитных средств, выданных Киеву. Об этом он сообщил в интервью каналу «112 Украина».

«За прошлый год, например, вывели из страны 3 миллиарда долларов. Куда вывели? В офшоры. И я знаю, что ведется расследование, сейчас Федеральное бюро расследований этим занимается», — сказал он.

Азаров отметил, что такие данные получены при сравнении со статистикой Национального банка Украины. По его словам, он подсчитал, что страна заняла 2 млрд долларов у Международного валютного фонда и 3 млрд долларов во Всемирном банке, а «вывела в офшоры» 3,5 млрд долларов. Экс-премьер добавил, что иностранные партнеры много раз предупреждали, чтобы Киев был «поаккуратнее» с выдаваемыми ему кредитами.

В декабре 2018 года Всемирный банк одобрил предоставление Украине финансовых гарантий на 750 млн долларов. Это позволит стране брать кредиты на более выгодных условиях. В середине октября прошлого года МВФ достиг соглашения с Киевом относительно предоставления 3,9 млрд долларов. Условием получения финансовой помощи стало выполнение антикоррупционных реформ и других мер.

Азаров занимал должность премьер-министра Украины с 2010 по 2014 год в правительстве Виктора Януковича, дважды был исполняющим обязанности премьера, также дважды был вице-премьером и министром финансов. В 2014 году, после того, как Янукович покинул Украину, Евросоюз ввел санкции против ряда бывших украинских политиков. В их числе был Азаров. Европейский суд общей юрисдикции отменил санкции в конце января 2017 года.