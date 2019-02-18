Новые санкции против РФ из-за событий в Керченском проливе могут быть одобрены странами ЕС в ближайшие две недели, если не произойдут позитивные изменения в ситуации, заявила в понедельник глава европейской дипломатии Федерика Могерини.

«Да, могут быть единогласные решения по новым санкциям в следующие пару недель, связанные с последними событиями, а также с санкциями, принятыми в прошлом году», — сказала она журналистам в Брюсселе, отвечая на вопрос о возможных санкциях из-за событий в Керченском проливе.

«Мы хотели бы видеть позитивное развитие событий и будем готовы пересмотреть это, но на данный момент мы наблюдаем прямо противоположное, больше негативных событий на местах. Я надеюсь, что страны ЕС будут едины в поддержке санкций, уже существующих, и, возможно, новых», — добавила она.

СМИ: Евросоюз согласовал санкции против восьми россиян из-за инцидента в Керченском проливе В ЕС согласовали санкции против восьми граждан России из-за инцидента в Керченском проливе. Такие данные агентства Bloomberg, ссылающегося на свой источник, приводит РИА Новости.

Странам ЕС предстоит в ближайшие две недели принять решение по продлению индивидуальных санкций против физлиц и организаций РФ, которые действуют в соответствии с предыдущим решением, принятым в сентябре, до 15 марта этого года.

В преддверии переговоров глав МИД в базе данных подготовительных документов ЕС появилось упоминание о проекте, касающемся «внесения изменений» в решение по ограничительным мерам 2014 года «в отношении действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины».