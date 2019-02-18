Представитель Всемирного банка в РФ отметил резкое повышение уровня финансовой грамотности россиян и оценил его уровень как «хороший».

«По данным исследования PISA (Международная программа по оценке образовательных достижений учащихся. — Прим. ред.), Россия в последнем раунде заняла четвертое место, это прекрасный результат. С десятого места Россия скакнула на четвертое… Среди стран «большой двадцатки» Российская Федерация занимает девятое место. В совокупности я считаю, что уровень финансовой грамотности в России довольно хорош», — сказал в понедельник директор и постоянный представитель Всемирного банка в РФ Андраш Хорваи в ходе посещения центра финансовой грамотности в Краснодаре.

Повышению уровня финансовой грамотности в России, по его мнению, способствовала деятельность Министерства финансов РФ и Банка России. «Также огромный вклад вложили подобные центры (центр финансовой грамотности в Краснодаре. — Прим. ред.), который мы посетили, где действительно очень серьезно подходят к работе с населением, а также представителями малого и среднего бизнеса», — сказал он.

Ранее Хорваи отмечал, что проект по повышению уровня финансовой грамотности населения, реализуемый в России, является одним из самых успешных в мире.