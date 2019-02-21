Германия не заинтересована в санкциях против РФ, заявил министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер.

«Германия хотела бы, чтобы условий для сохранения санкционного давления на Россию не было», — сказал он в четверг, выступая на конференции «Конкурентоспособная Россия — новые пути», которая проходит в германской столице.

Министр отметил, что санкции были введены, «поскольку для этого были политические предпосылки». И сейчас, по его словам, надо работать над тем, чтобы политические условия поменялись.

«Мы хотим, чтобы украинско-российская тема была решена, чтобы «Минск» был реализован», — отметил Альтмайер, еще раз подчеркнув, что у Берлина «нет заинтересованности в санкциях».