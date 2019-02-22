Надписи на банкнотах и монетах национальной валюты Казахстана — тенге — будут печататься только на казахском языке, являющемся государственным. Соответствующий указ президента Казахстана Нурсултана Назарбаева опубликован в пятницу на сайте информационно-правовой системы нормативных правовых актов республики «Адилет».

«В соответствии со статьей 3 закона Республики Казахстан от 30 марта 1995 года «О Национальном банке Республики Казахстан» постановляю: утвердить прилагаемую концепцию дизайна банкнот и монет национальной валюты — казахстанского тенге в новой редакции», — говорится в тексте документа.

Указ вступает в действие со дня его подписания.

«Текст надписей, используемых в дизайне банкнот и монет, оформляется на государственном языке. В дизайне инвестиционных и коллекционных монет допускается использование надписей на иностранных языках», — говорится в новой концепции дизайна банкнот и монет, которая утверждена 12 декабря 2018 года.

Ранее на банкнотах и монетах Казахстана использовали надписи на государственном и русском языках. Текст надписей на коллекционных и инвестиционных монетах оформлялся на государственном, а также на русском или иностранном языках.

