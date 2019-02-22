Основатель SpaceX и глава Tesla Илон Маск взял в банке Morgan Stanley ипотечные кредиты на общую сумму 61 млн долларов, сообщает Bloomberg. По его данным, четыре новых кредита на покупку недвижимости в Калифорнии общим размером около 50 млн долларов были оформлены в конце 2018 года. До 61 млн долларов сумму увеличила сделка, в рамках которой Маск рефинансировал кредит на приобретение в 2012 году за 17 млн долларов особняка площадью около 1 900 кв. м в пригороде Лос-Анджелеса.

По данным Bloomberg, кредиты взяты Маском сроком на 30 лет, при этом в первые несколько лет процентная ставка по ним будет составлять 3,5% годовых, а затем будет меняться в соответствии с динамикой ключевой ставки ФРС. Размер ежемесячного платежа по кредитам Bloomberg оценивает в 180 тыс. долларов.

Представитель Morgan Stanley отказалась прокомментировать сделку с Маском, представитель Маска не ответил на запрос Bloomberg.