Президент США Дональд Трамп назвал состоявшиеся в субботу переговоры с Китаем «очень продуктивными».

«Очень продуктивные вчера состоялись переговоры с Китаем по торговле. Продолжим сегодня!» — написал Трамп в Twitter.

США и Китай начали серию переговоров по вопросам торговли 19 февраля, с 21 февраля проводятся встречи на более высоком уровне. По данным СМИ, стороны обсуждают меморандумы о нетарифных ограничениях, обмене технологиями и услугами, а также интеллектуальной собственности. Инвесторы надеются, что стороны смогут достичь долгосрочного торгового соглашения, которое позволит избежать взаимного повышения пошлин 1 марта.

Президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал Китай за то, что он якобы манипулирует валютным рынком и приносит ущерб американской экономике.