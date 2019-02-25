Европейский центральный банк (ЕЦБ) наложил штраф на Sberbank Europe AG в размере 630 тыс. евро за нарушения правил по кредитным рискам в 2015 году, говорится в сообщении ЕЦБ.

«Выявлено, что Sberbank Europe AG нарушил требование по крупным кредитным рискам (large exposure) на индивидуальной и коллективной основе в 2015 году. ЕЦБ наложил штраф в размере 630 тысяч евро», — говорится в сообщении.

Sberbank Europe — дочерняя компания Сбербанка со штаб-квартирой в Вене (Австрия). Она обслуживает клиентов на территории восьми европейских стран — в Австрии, Боснии и Герцеговине, Хорватии, Чехии, Германии, Венгрии, Словении и Сербии.