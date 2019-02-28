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Мировые новости
Последние новости в мире, обзор событий за неделю
- 09:15 СМИ сообщили о вывезенных из Центробанка Венесуэлы 8 тоннах золота РБК 1438
- 08:31 WSJ: Венесуэла из-за санкций США увеличила экспорт нефти в Индию и Европу ТАСС 610
- 08:21 Бывший вице-президент Пробизнесбанка задержан в Польше РБК 2035 2
- 14:27 Минск запросил у Москвы кредит на 600 млн долларов ТАСС 1767 18
- 11:55 Конгресс США опубликовал законопроект о новых санкциях против России РИА Новости 7909 19
- 10:22 Эксперты сравнили инвестиции 1900 года в развитые и развивающиеся рынки РБК 1397 1
- 21:26 СМИ: глава Swedbank уволила топ-менеджера, представившего отчет о нарушениях Прайм 1946
- 16:30 The Economist назвал десять главных рисков для мировой экономики в 2019 году РБК 2289
- 12:58 Европейский суд юстиции отменил решение об отстранении от должности главы ЦБ Латвии ТАСС 855
- 10:49 Маск оспорил новые претензии Комиссии по ценным бумагам США Прайм 732
- 08:36 Шакира предстанет перед судом в Испании за уклонение от уплаты налогов РИА Новости 1310
- 08:30 Bank of America отказывается от векового бренда, чтобы «сплотить компанию» ТАСС 1469
- 21:49 ЕЦБ оштрафовал Sberbank Europe на 630 тыс. евро за нарушения по кредитным рискам в 2015 году Прайм 1392
- 20:59 Bank of America откажется от слов Merrill Lynch в названии ряда подразделений Прайм 1301
- 18:56 Bloomberg: американские экономисты предрекают рецессию в США в ближайшие пару лет ТАСС 1282
- 18:27 ЕАБР заработал в 2018 году 66,4 млн долларов Banki.ru 701
- 18:46 Трамп назвал продуктивными торговые переговоры с Китаем ТАСС 1633
- 17:01 Мэй: повторное голосование по сделке с ЕС о Brexit состоится до 12 марта ТАСС 1737
- 14:32 Власти ОАЭ решили простить гражданам 100 млн долларов долгов РБК 3117 10
- 13:09 Обвиняемый в кибератаке на банки США программист РФ частично признал вину DWelle 2355 1
- 19:31 В Канаде продали лотерейный билет с выигрышем 20 млн долларов ТАСС 8447
- 13:32 Баффетт потерял за день 4,3 млрд долларов Прайм 5791 3
- 20:10 Илон Маск взял ипотеку на 61 млн долларов РБК 5356 1
- 15:35 На купюрах и монетах Казахстана больше не будет надписей на русском языке ТАСС 2206 10
- 22:54 Резервный банк Зимбабве объявил о создании новой национальной валюты Прайм 2329 1
- 20:22 ЕЦБ начнет оперативно готовиться к новому раунду кредитования для банков Reuters 1243
- 18:09 Swedbank объявил о проведении внешнего аудита после обвинений в отмывании денег Прайм 848
- 13:21 Глава Минэкономики Германии: Берлин не заинтересован в санкциях против России ТАСС 806
- 08:46 Литва запросила у Швеции информацию о возможном отмывании денег через филиал Swedbank ТАСС 869
- 08:05 В США задержан подозреваемый в отмывании 8 млн долларов и выводе их в Россию РБК 2435 3
- 18:49 СМИ: суд во Франции оштрафовал швейцарский банк UBS за уклонение от уплаты налогов ТАСС 1058
- 17:41 СМИ: Евросоюз продлит санкции против России на полгода РИА Новости 1275
- 10:16 Шведские журналисты заподозрили Swedbank в участии в отмывании 4 млрд евро Прайм 1040
- 09:21 СМИ: житель Ирландии выиграл в лотерею рекордные для республики 175 млн евро ТАСС 1466 1
- 17:36 Danske Bank уйдет из Прибалтики и России Banki.ru 1855
- 08:17 В Венесуэле прямые потери от санкций США оценили в 38 млрд долларов РБК 700 1
- 22:39 СМИ: парламент Ирана позволил правительству взять у России кредит на 5 млрд долларов ТАСС 6409 9
- 18:09 ЦБ Венесуэлы: операции властей страны с золотом носят непубличный характер ТАСС 1331
- 14:32 Во Всемирном банке оценили уровень финансовой грамотности россиян ТАСС 1829 2
- 13:45 Могерини: в ближайшие две недели могут одобрить новые санкции против РФ из-за Керчи Прайм 1835
- 15:39 Эксперт обнаружил в Интернете китайскую базу данных слежки за 2,6 млн человек РБК 2576 4
- 11:06 Экс-премьер Украины заявил о проверке ФБР растраты кредитов МВФ Киевом РБК 2241
- 10:14 МВФ готовит большой пакет финансовой помощи Венесуэле Прайм 2713 2
- 10:00 Handelsblatt: Россия превращается в великую IT-державу РИА Новости 2648
- 20:29 Меркель: санкции в отношении России должны вводиться согласованно РИА Новости 3238 1
- 19:04 Обострение торговых споров может привести к падению мирового ВВП на 0,4% ТАСС 2111
- 17:11 Глава МИД Австрии: решение о новых санкциях ЕС против РФ принято Прайм 3200
- 14:17 Россия в декабре незначительно увеличила вложения в американский госдолг РИА Новости 1535
- 12:20 Власти Крыма отказали украинскому ПриватБанку в возвращении активов Прайм 1699
- 18:00 СМИ: Евросоюз согласовал санкции против восьми россиян из-за инцидента в Керченском проливе РИА Новости 1505
- 17:22 ПриватБанк заявил, что в Гааге поддержали его иск к РФ по потере активов в Крыму Прайм 920
- 12:07 Coin ATM Radar: число биткоин-банкоматов увеличилось за три года на 720% РБК 814 3
- 11:05 Чистая прибыль британского RBS в 2018 году выросла в 2,2 раза Прайм 903
- 20:15 СМИ: финский суд отклонил иск Бориса Ротенберга к скандинавским банкам ТАСС 1589 1
- 17:32 Банк JP Morgan планирует протестировать собственную криптовалюту в реальных условиях Банкир.Ру 1104