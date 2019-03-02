Архив
Мировые новости
Последние новости в мире, обзор событий за неделю
- 11:18 США подозревают хакеров КНДР в активизации попыток хищения средств у банков ТАСС 769
- 10:43 Власти отменили внешнее управление в крупнейшем частном банке Венесуэлы Прайм 683
- 20:31 Reuters: ЕС не внес Саудовскую Аравию и территории США в черный список по отмыванию денег ТАСС 1702
- 13:45 Венесуэла решила закрыть офис PDVSA в Лиссабоне и перевести его в Москву Прайм 883 2
- 11:35 Лукашенко поддержал введение единой валюты в Союзном государстве РИА Новости 1845 9
- 09:01 МВФ готов помочь Венесуэле сформировать экономическую стратегию РИА Новости 794 1
- 08:45 Центробанк Венесуэлы открыл легальные обменники для граждан страны РБК 1106 2
- 18:49 Главе ЦБ Латвии разрешили выезд за границу ТАСС 849
- 18:04 Moody's ожидает замедления роста ВВП стран G20 в 2019 году до 2,9% Прайм 733
- 09:15 СМИ сообщили о вывезенных из Центробанка Венесуэлы 8 тоннах золота РБК 1787
- 08:31 WSJ: Венесуэла из-за санкций США увеличила экспорт нефти в Индию и Европу ТАСС 762
- 08:21 Бывший вице-президент Пробизнесбанка задержан в Польше РБК 3203 3
- 14:27 Минск запросил у Москвы кредит на 600 млн долларов ТАСС 1851 18
- 11:55 Конгресс США опубликовал законопроект о новых санкциях против России РИА Новости 8301 18
- 10:22 Эксперты сравнили инвестиции 1900 года в развитые и развивающиеся рынки РБК 1422 1
- 21:26 СМИ: глава Swedbank уволила топ-менеджера, представившего отчет о нарушениях Прайм 1973
- 16:30 The Economist назвал десять главных рисков для мировой экономики в 2019 году РБК 2321
- 12:58 Европейский суд юстиции отменил решение об отстранении от должности главы ЦБ Латвии ТАСС 867
- 10:49 Маск оспорил новые претензии Комиссии по ценным бумагам США Прайм 738
- 08:36 Шакира предстанет перед судом в Испании за уклонение от уплаты налогов РИА Новости 1339
- 08:30 Bank of America отказывается от векового бренда, чтобы «сплотить компанию» ТАСС 1485
- 21:49 ЕЦБ оштрафовал Sberbank Europe на 630 тыс. евро за нарушения по кредитным рискам в 2015 году Прайм 1407
- 20:59 Bank of America откажется от слов Merrill Lynch в названии ряда подразделений Прайм 1313
- 18:56 Bloomberg: американские экономисты предрекают рецессию в США в ближайшие пару лет ТАСС 1299
- 18:27 ЕАБР заработал в 2018 году 66,4 млн долларов Banki.ru 709
- 18:46 Трамп назвал продуктивными торговые переговоры с Китаем ТАСС 1648
- 17:01 Мэй: повторное голосование по сделке с ЕС о Brexit состоится до 12 марта ТАСС 1749
- 14:32 Власти ОАЭ решили простить гражданам 100 млн долларов долгов РБК 3136 10
- 13:09 Обвиняемый в кибератаке на банки США программист РФ частично признал вину DWelle 2367 1
- 19:31 В Канаде продали лотерейный билет с выигрышем 20 млн долларов ТАСС 8455
- 13:32 Баффетт потерял за день 4,3 млрд долларов Прайм 5805 3
- 20:10 Илон Маск взял ипотеку на 61 млн долларов РБК 5375 1
- 15:35 На купюрах и монетах Казахстана больше не будет надписей на русском языке ТАСС 2215 10
- 22:54 Резервный банк Зимбабве объявил о создании новой национальной валюты Прайм 2335 1
- 20:22 ЕЦБ начнет оперативно готовиться к новому раунду кредитования для банков Reuters 1247
- 18:09 Swedbank объявил о проведении внешнего аудита после обвинений в отмывании денег Прайм 852
- 13:21 Глава Минэкономики Германии: Берлин не заинтересован в санкциях против России ТАСС 811
- 08:46 Литва запросила у Швеции информацию о возможном отмывании денег через филиал Swedbank ТАСС 870
- 08:05 В США задержан подозреваемый в отмывании 8 млн долларов и выводе их в Россию РБК 2447 3
- 18:49 СМИ: суд во Франции оштрафовал швейцарский банк UBS за уклонение от уплаты налогов ТАСС 1059
- 17:41 СМИ: Евросоюз продлит санкции против России на полгода РИА Новости 1275
- 10:16 Шведские журналисты заподозрили Swedbank в участии в отмывании 4 млрд евро Прайм 1043
- 09:21 СМИ: житель Ирландии выиграл в лотерею рекордные для республики 175 млн евро ТАСС 1467 1
- 17:36 Danske Bank уйдет из Прибалтики и России Banki.ru 1859
- 08:17 В Венесуэле прямые потери от санкций США оценили в 38 млрд долларов РБК 700 1
- 22:39 СМИ: парламент Ирана позволил правительству взять у России кредит на 5 млрд долларов ТАСС 6409 9
- 18:09 ЦБ Венесуэлы: операции властей страны с золотом носят непубличный характер ТАСС 1334
- 14:32 Во Всемирном банке оценили уровень финансовой грамотности россиян ТАСС 1831 2
- 13:45 Могерини: в ближайшие две недели могут одобрить новые санкции против РФ из-за Керчи Прайм 1838
- 15:39 Эксперт обнаружил в Интернете китайскую базу данных слежки за 2,6 млн человек РБК 2581 4
- 11:06 Экс-премьер Украины заявил о проверке ФБР растраты кредитов МВФ Киевом РБК 2243
- 10:14 МВФ готовит большой пакет финансовой помощи Венесуэле Прайм 2719 2
- 10:00 Handelsblatt: Россия превращается в великую IT-державу РИА Новости 2651
- 20:29 Меркель: санкции в отношении России должны вводиться согласованно РИА Новости 3247 1
- 19:04 Обострение торговых споров может привести к падению мирового ВВП на 0,4% ТАСС 2112