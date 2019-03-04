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Мировые новости
Последние новости в мире, обзор событий за неделю
- 22:02 OCCRP узнал о переводах на 4,6 млрд долларов через офшорную сеть «Тройки Диалог» РБК 1361
- 21:41 Трамп на год продлил санкции против России РИА Новости 1140 4
- 21:32 Forbes назвал самую богатую женщину мира РИА Новости 1016
- 08:32 СМИ: США и Китай близки к достижению договоренности по торговле ТАСС 624
- 08:16 Медведев назвал санкции и давление худшими способами вести дела между странами ТАСС 594 4
- 20:15 Арестованный в Греции Винник жалуется на психологическое давление РИА Новости 3948 3
- 17:19 Бастовавшие в ФРГ бюджетники добились повышения зарплат DWelle 3815 7
- 13:04 СМИ: евроскептики выдвинули Мэй условия по сделке с ЕС ТАСС 2126 1
- 11:18 Британские компании показали худший рост с 2013 года РБК 1783 2
- 10:00 Трамп засомневался в «блестящих экономических перспективах» КНДР РБК 1892 5
- 11:18 США подозревают хакеров КНДР в активизации попыток хищения средств у банков ТАСС 2477
- 10:43 Власти отменили внешнее управление в крупнейшем частном банке Венесуэлы Прайм 1844
- 20:31 Reuters: ЕС не внес Саудовскую Аравию и территории США в черный список по отмыванию денег ТАСС 2015
- 13:45 Венесуэла решила закрыть офис PDVSA в Лиссабоне и перевести его в Москву Прайм 961 2
- 11:35 Лукашенко поддержал введение единой валюты в Союзном государстве РИА Новости 2039 9
- 09:01 МВФ готов помочь Венесуэле сформировать экономическую стратегию РИА Новости 806 1
- 08:45 Центробанк Венесуэлы открыл легальные обменники для граждан страны РБК 1133 2
- 18:49 Главе ЦБ Латвии разрешили выезд за границу ТАСС 859
- 18:04 Moody's ожидает замедления роста ВВП стран G20 в 2019 году до 2,9% Прайм 747
- 09:15 СМИ сообщили о вывезенных из Центробанка Венесуэлы 8 тоннах золота РБК 1804
- 08:31 WSJ: Венесуэла из-за санкций США увеличила экспорт нефти в Индию и Европу ТАСС 770
- 08:21 Бывший вице-президент Пробизнесбанка задержан в Польше РБК 3316 3
- 14:27 Минск запросил у Москвы кредит на 600 млн долларов ТАСС 1873 18
- 11:55 Конгресс США опубликовал законопроект о новых санкциях против России РИА Новости 8376 18
- 10:22 Эксперты сравнили инвестиции 1900 года в развитые и развивающиеся рынки РБК 1439 1
- 21:26 СМИ: глава Swedbank уволила топ-менеджера, представившего отчет о нарушениях Прайм 1996
- 16:30 The Economist назвал десять главных рисков для мировой экономики в 2019 году РБК 2343
- 12:58 Европейский суд юстиции отменил решение об отстранении от должности главы ЦБ Латвии ТАСС 884
- 10:49 Маск оспорил новые претензии Комиссии по ценным бумагам США Прайм 746
- 08:36 Шакира предстанет перед судом в Испании за уклонение от уплаты налогов РИА Новости 1356
- 08:30 Bank of America отказывается от векового бренда, чтобы «сплотить компанию» ТАСС 1503
- 21:49 ЕЦБ оштрафовал Sberbank Europe на 630 тыс. евро за нарушения по кредитным рискам в 2015 году Прайм 1425
- 20:59 Bank of America откажется от слов Merrill Lynch в названии ряда подразделений Прайм 1325
- 18:56 Bloomberg: американские экономисты предрекают рецессию в США в ближайшие пару лет ТАСС 1320
- 18:27 ЕАБР заработал в 2018 году 66,4 млн долларов Banki.ru 727
- 18:46 Трамп назвал продуктивными торговые переговоры с Китаем ТАСС 1666
- 17:01 Мэй: повторное голосование по сделке с ЕС о Brexit состоится до 12 марта ТАСС 1767
- 14:32 Власти ОАЭ решили простить гражданам 100 млн долларов долгов РБК 3158 10
- 13:09 Обвиняемый в кибератаке на банки США программист РФ частично признал вину DWelle 2387 1
- 19:31 В Канаде продали лотерейный билет с выигрышем 20 млн долларов ТАСС 8472
- 13:32 Баффетт потерял за день 4,3 млрд долларов Прайм 5823 3
- 20:10 Илон Маск взял ипотеку на 61 млн долларов РБК 5385 1
- 15:35 На купюрах и монетах Казахстана больше не будет надписей на русском языке ТАСС 2227 10
- 22:54 Резервный банк Зимбабве объявил о создании новой национальной валюты Прайм 2348 1
- 20:22 ЕЦБ начнет оперативно готовиться к новому раунду кредитования для банков Reuters 1253
- 18:09 Swedbank объявил о проведении внешнего аудита после обвинений в отмывании денег Прайм 861
- 13:21 Глава Минэкономики Германии: Берлин не заинтересован в санкциях против России ТАСС 823
- 08:46 Литва запросила у Швеции информацию о возможном отмывании денег через филиал Swedbank ТАСС 875
- 08:05 В США задержан подозреваемый в отмывании 8 млн долларов и выводе их в Россию РБК 2455 3
- 18:49 СМИ: суд во Франции оштрафовал швейцарский банк UBS за уклонение от уплаты налогов ТАСС 1068
- 17:41 СМИ: Евросоюз продлит санкции против России на полгода РИА Новости 1283
- 10:16 Шведские журналисты заподозрили Swedbank в участии в отмывании 4 млрд евро Прайм 1047
- 09:21 СМИ: житель Ирландии выиграл в лотерею рекордные для республики 175 млн евро ТАСС 1475 1
- 17:36 Danske Bank уйдет из Прибалтики и России Banki.ru 1867
- 08:17 В Венесуэле прямые потери от санкций США оценили в 38 млрд долларов РБК 709 1