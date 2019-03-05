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Мировые новости
Последние новости в мире, обзор событий за неделю
- 22:39 СМИ: Евросоюз может расширить черный список офшоров ТАСС 749 1
- 17:14 Spiegel назвал IT-технологии главным успехом российской экономики РИА Новости 1442
- 16:56 Посол Венесуэлы: перевод офиса PDVSA из Лиссабона в Москву начнется в ближайшее время ТАСС 952
- 16:37 Нацбанк Швейцарии показал новую купюру номиналом 1 тыс. франков РБК 1084 2
- 15:41 СМИ: Банк Англии и ЕЦБ начали обмен валют по закрепленным курсам на период Brexit ТАСС 655
- 15:24 Банк Англии: банковская система Великобритании готова к «жесткому» Brexit Прайм 942
- 15:01 Цена акций Raiffeisen Bank упала на фоне обвинений в отмывании денег Reuters 2083 5
- 09:12 Forbes назвал лучшие банки мира ТАСС 3716 3
- 09:09 Минфин США просит конгресс повысить потолок госдолга ТАСС 830 2
- 08:31 Россия зафиксировала 3 млн кибератак из США РИА Новости 1237 2
- 08:24 АНБ отключило систему анализа перехвата звонков и СМС внутри США ТАСС 1086
- 22:02 OCCRP узнал о переводах на 4,6 млрд долларов через офшорную сеть «Тройки Диалог» РБК 2541 2
- 21:41 Трамп на год продлил санкции против России РИА Новости 2502 11
- 21:32 Forbes назвал самую богатую женщину мира РИА Новости 2228
- 08:32 СМИ: США и Китай близки к достижению договоренности по торговле ТАСС 652
- 08:16 Медведев назвал санкции и давление худшими способами вести дела между странами ТАСС 620 4
- 20:15 Арестованный в Греции Винник жалуется на психологическое давление РИА Новости 3970 3
- 17:19 Бастовавшие в ФРГ бюджетники добились повышения зарплат DWelle 3850 7
- 13:04 СМИ: евроскептики выдвинули Мэй условия по сделке с ЕС ТАСС 2141 1
- 11:18 Британские компании показали худший рост с 2013 года РБК 1791 2
- 10:00 Трамп засомневался в «блестящих экономических перспективах» КНДР РБК 1908 5
- 11:18 США подозревают хакеров КНДР в активизации попыток хищения средств у банков ТАСС 2490
- 10:43 Власти отменили внешнее управление в крупнейшем частном банке Венесуэлы Прайм 1857
- 20:31 Reuters: ЕС не внес Саудовскую Аравию и территории США в черный список по отмыванию денег ТАСС 2028
- 13:45 Венесуэла решила закрыть офис PDVSA в Лиссабоне и перевести его в Москву Прайм 983 2
- 11:35 Лукашенко поддержал введение единой валюты в Союзном государстве РИА Новости 2066 9
- 09:01 МВФ готов помочь Венесуэле сформировать экономическую стратегию РИА Новости 812 1
- 08:45 Центробанк Венесуэлы открыл легальные обменники для граждан страны РБК 1144 2
- 18:49 Главе ЦБ Латвии разрешили выезд за границу ТАСС 863
- 18:04 Moody's ожидает замедления роста ВВП стран G20 в 2019 году до 2,9% Прайм 755
- 09:15 СМИ сообщили о вывезенных из Центробанка Венесуэлы 8 тоннах золота РБК 1814
- 08:31 WSJ: Венесуэла из-за санкций США увеличила экспорт нефти в Индию и Европу ТАСС 775
- 08:21 Бывший вице-президент Пробизнесбанка задержан в Польше РБК 3335 3
- 14:27 Минск запросил у Москвы кредит на 600 млн долларов ТАСС 1886 18
- 11:55 Конгресс США опубликовал законопроект о новых санкциях против России РИА Новости 8397 18
- 10:22 Эксперты сравнили инвестиции 1900 года в развитые и развивающиеся рынки РБК 1444 1
- 21:26 СМИ: глава Swedbank уволила топ-менеджера, представившего отчет о нарушениях Прайм 2005
- 16:30 The Economist назвал десять главных рисков для мировой экономики в 2019 году РБК 2350
- 12:58 Европейский суд юстиции отменил решение об отстранении от должности главы ЦБ Латвии ТАСС 889
- 10:49 Маск оспорил новые претензии Комиссии по ценным бумагам США Прайм 751
- 08:36 Шакира предстанет перед судом в Испании за уклонение от уплаты налогов РИА Новости 1362
- 08:30 Bank of America отказывается от векового бренда, чтобы «сплотить компанию» ТАСС 1513
- 21:49 ЕЦБ оштрафовал Sberbank Europe на 630 тыс. евро за нарушения по кредитным рискам в 2015 году Прайм 1433
- 20:59 Bank of America откажется от слов Merrill Lynch в названии ряда подразделений Прайм 1329
- 18:56 Bloomberg: американские экономисты предрекают рецессию в США в ближайшие пару лет ТАСС 1325
- 18:27 ЕАБР заработал в 2018 году 66,4 млн долларов Banki.ru 733
- 18:46 Трамп назвал продуктивными торговые переговоры с Китаем ТАСС 1672
- 17:01 Мэй: повторное голосование по сделке с ЕС о Brexit состоится до 12 марта ТАСС 1774
- 14:32 Власти ОАЭ решили простить гражданам 100 млн долларов долгов РБК 3164 10
- 13:09 Обвиняемый в кибератаке на банки США программист РФ частично признал вину DWelle 2392 1
- 19:31 В Канаде продали лотерейный билет с выигрышем 20 млн долларов ТАСС 8479
- 13:32 Баффетт потерял за день 4,3 млрд долларов Прайм 5829 3
- 20:10 Илон Маск взял ипотеку на 61 млн долларов РБК 5396 1
- 15:35 На купюрах и монетах Казахстана больше не будет надписей на русском языке ТАСС 2238 10
- 22:54 Резервный банк Зимбабве объявил о создании новой национальной валюты Прайм 2360 1