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Мировые новости
Последние новости в мире, обзор событий за неделю
- 22:39 СМИ: Евросоюз может расширить черный список офшоров ТАСС 3815 4
- 17:14 Spiegel назвал IT-технологии главным успехом российской экономики РИА Новости 1829 1
- 16:56 Посол Венесуэлы: перевод офиса PDVSA из Лиссабона в Москву начнется в ближайшее время ТАСС 1229
- 16:37 Нацбанк Швейцарии показал новую купюру номиналом 1 тыс. франков РБК 1431 3
- 15:41 СМИ: Банк Англии и ЕЦБ начали обмен валют по закрепленным курсам на период Brexit ТАСС 767
- 15:24 Банк Англии: банковская система Великобритании готова к «жесткому» Brexit Прайм 1072
- 15:01 Цена акций Raiffeisen Bank упала на фоне обвинений в отмывании денег Reuters 2330 7
- 09:12 Forbes назвал лучшие банки мира ТАСС 6222 3
- 09:09 Минфин США просит конгресс повысить потолок госдолга ТАСС 866 2
- 08:31 Россия зафиксировала 3 млн кибератак из США РИА Новости 1259 2
- 08:24 АНБ отключило систему анализа перехвата звонков и СМС внутри США ТАСС 1117
- 22:02 OCCRP узнал о переводах на 4,6 млрд долларов через офшорную сеть «Тройки Диалог» РБК 2578 4
- 21:41 Трамп на год продлил санкции против России РИА Новости 2546 11
- 21:32 Forbes назвал самую богатую женщину мира РИА Новости 2266
- 08:32 СМИ: США и Китай близки к достижению договоренности по торговле ТАСС 659
- 08:16 Медведев назвал санкции и давление худшими способами вести дела между странами ТАСС 626 4
- 20:15 Арестованный в Греции Винник жалуется на психологическое давление РИА Новости 3982 3
- 17:19 Бастовавшие в ФРГ бюджетники добились повышения зарплат DWelle 3867 7
- 13:04 СМИ: евроскептики выдвинули Мэй условия по сделке с ЕС ТАСС 2148 1
- 11:18 Британские компании показали худший рост с 2013 года РБК 1799 2
- 10:00 Трамп засомневался в «блестящих экономических перспективах» КНДР РБК 1917 5
- 11:18 США подозревают хакеров КНДР в активизации попыток хищения средств у банков ТАСС 2498
- 10:43 Власти отменили внешнее управление в крупнейшем частном банке Венесуэлы Прайм 1865
- 20:31 Reuters: ЕС не внес Саудовскую Аравию и территории США в черный список по отмыванию денег ТАСС 2036
- 13:45 Венесуэла решила закрыть офис PDVSA в Лиссабоне и перевести его в Москву Прайм 993 2
- 11:35 Лукашенко поддержал введение единой валюты в Союзном государстве РИА Новости 2077 9
- 09:01 МВФ готов помочь Венесуэле сформировать экономическую стратегию РИА Новости 815 1
- 08:45 Центробанк Венесуэлы открыл легальные обменники для граждан страны РБК 1147 2
- 18:49 Главе ЦБ Латвии разрешили выезд за границу ТАСС 864
- 18:04 Moody's ожидает замедления роста ВВП стран G20 в 2019 году до 2,9% Прайм 757
- 09:15 СМИ сообщили о вывезенных из Центробанка Венесуэлы 8 тоннах золота РБК 1818
- 08:31 WSJ: Венесуэла из-за санкций США увеличила экспорт нефти в Индию и Европу ТАСС 778
- 08:21 Бывший вице-президент Пробизнесбанка задержан в Польше РБК 3346 3
- 14:27 Минск запросил у Москвы кредит на 600 млн долларов ТАСС 1889 18
- 11:55 Конгресс США опубликовал законопроект о новых санкциях против России РИА Новости 8409 18
- 10:22 Эксперты сравнили инвестиции 1900 года в развитые и развивающиеся рынки РБК 1450 1
- 21:26 СМИ: глава Swedbank уволила топ-менеджера, представившего отчет о нарушениях Прайм 2009
- 16:30 The Economist назвал десять главных рисков для мировой экономики в 2019 году РБК 2354
- 12:58 Европейский суд юстиции отменил решение об отстранении от должности главы ЦБ Латвии ТАСС 892
- 10:49 Маск оспорил новые претензии Комиссии по ценным бумагам США Прайм 752
- 08:36 Шакира предстанет перед судом в Испании за уклонение от уплаты налогов РИА Новости 1364
- 08:30 Bank of America отказывается от векового бренда, чтобы «сплотить компанию» ТАСС 1518
- 21:49 ЕЦБ оштрафовал Sberbank Europe на 630 тыс. евро за нарушения по кредитным рискам в 2015 году Прайм 1436
- 20:59 Bank of America откажется от слов Merrill Lynch в названии ряда подразделений Прайм 1332
- 18:56 Bloomberg: американские экономисты предрекают рецессию в США в ближайшие пару лет ТАСС 1327
- 18:27 ЕАБР заработал в 2018 году 66,4 млн долларов Banki.ru 736
- 18:46 Трамп назвал продуктивными торговые переговоры с Китаем ТАСС 1674
- 17:01 Мэй: повторное голосование по сделке с ЕС о Brexit состоится до 12 марта ТАСС 1777
- 14:32 Власти ОАЭ решили простить гражданам 100 млн долларов долгов РБК 3167 10
- 13:09 Обвиняемый в кибератаке на банки США программист РФ частично признал вину DWelle 2394 1
- 19:31 В Канаде продали лотерейный билет с выигрышем 20 млн долларов ТАСС 8481
- 13:32 Баффетт потерял за день 4,3 млрд долларов Прайм 5832 3
- 20:10 Илон Маск взял ипотеку на 61 млн долларов РБК 5399 1
- 15:35 На купюрах и монетах Казахстана больше не будет надписей на русском языке ТАСС 2239 10