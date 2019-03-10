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Мировые новости
Последние новости в мире, обзор событий за неделю
- 19:21 МИД Британии: отклонение парламентом сделки с ЕС может остановить Brexit ТАСС 1107
- 16:04 Глава ЦБ КНР исключил использование курса юаня для ведения торговой войны РИА Новости 907
- 15:14 «Дочка» венесуэльской PDVSA Citgo намерена получить кредит на 1,2 млрд долларов Прайм 850
- 14:13 S&P подтвердило рейтинги Казахстана на уровне «ВВВ-» Прайм 755
- 11:06 Глава ЦБ Китая: юань станет весьма привлекательной валютой для инвесторов Прайм 1265 3
- 10:17 Юристы Варданяна потребовали от мальтийского СМИ удалить статью об офшорах «Тройки Диалог» РБК 1142 3
- 10:00 Инфляция в Китае в феврале составила 1,5% Прайм 780
- 21:48 В Канаде задержали мужчину, взявшего в заложники четырех сотрудников банка ТАСС 1571
- 17:25 Глава Европарламента допустил перенос даты Brexit РИА Новости 1925
- 14:50 Американец выиграл в лотерею 100 тыс. долларов благодаря печенью с предсказаниями Газета.Ru 2284 3
- 13:37 Правительство Никарагуа выкупит банк, попавший под «венесуэльские санкции» США Прайм 1772
- 10:57 Премьер: Италия по-прежнему работает над снятием санкций с РФ Прайм 1913 4
- 18:47 ЕЦБ понизил прогнозы роста ВВП и инфляции в еврозоне на 2019—2020 годы Прайм 1610
- 16:47 Экономисты оценили внешний долг Венесуэлы в 156 млрд долларов РБК 1763
- 16:02 ЕЦБ ожидаемо сохранил базовую ставку на нулевом уровне Прайм 1146
- 10:19 Браудер направил властям Швеции жалобу на Swedbank ТАСС 1345
- 08:59 США пригрозили санкциями иностранным банкам за утаивание денег Мадуро РБК 949 1
- 21:31 СМИ: Россия резко увеличила поставки нефтепродуктов в США РБК 2548
- 14:59 Reuters: Гуайдо попросил Citibank не возвращать золото властям Венесуэлы ТАСС 1660 1
- 22:39 СМИ: Евросоюз может расширить черный список офшоров ТАСС 3925 4
- 17:14 Spiegel назвал IT-технологии главным успехом российской экономики РИА Новости 1904 1
- 16:56 Посол Венесуэлы: перевод офиса PDVSA из Лиссабона в Москву начнется в ближайшее время ТАСС 1279
- 16:37 Нацбанк Швейцарии показал новую купюру номиналом 1 тыс. франков РБК 1529 3
- 15:41 СМИ: Банк Англии и ЕЦБ начали обмен валют по закрепленным курсам на период Brexit ТАСС 817
- 15:24 Банк Англии: банковская система Великобритании готова к «жесткому» Brexit Прайм 1127
- 15:01 Цена акций Raiffeisen Bank упала на фоне обвинений в отмывании денег Reuters 2420 7
- 09:12 Forbes назвал лучшие банки мира ТАСС 7454 3
- 09:09 Минфин США просит конгресс повысить потолок госдолга ТАСС 916 2
- 08:31 Россия зафиксировала 3 млн кибератак из США РИА Новости 1309 2
- 08:24 АНБ отключило систему анализа перехвата звонков и СМС внутри США ТАСС 1152
- 22:02 OCCRP узнал о переводах на 4,6 млрд долларов через офшорную сеть «Тройки Диалог» РБК 2682 4
- 21:41 Трамп на год продлил санкции против России РИА Новости 2630 11
- 21:32 Forbes назвал самую богатую женщину мира РИА Новости 2335
- 08:32 СМИ: США и Китай близки к достижению договоренности по торговле ТАСС 694
- 08:16 Медведев назвал санкции и давление худшими способами вести дела между странами ТАСС 657 4
- 20:15 Арестованный в Греции Винник жалуется на психологическое давление РИА Новости 4031 3
- 17:19 Бастовавшие в ФРГ бюджетники добились повышения зарплат DWelle 3926 7
- 13:04 СМИ: евроскептики выдвинули Мэй условия по сделке с ЕС ТАСС 2196 1
- 11:18 Британские компании показали худший рост с 2013 года РБК 1852 2
- 10:00 Трамп засомневался в «блестящих экономических перспективах» КНДР РБК 1967 5
- 11:18 США подозревают хакеров КНДР в активизации попыток хищения средств у банков ТАСС 2541
- 10:43 Власти отменили внешнее управление в крупнейшем частном банке Венесуэлы Прайм 1905
- 20:31 Reuters: ЕС не внес Саудовскую Аравию и территории США в черный список по отмыванию денег ТАСС 2074
- 13:45 Венесуэла решила закрыть офис PDVSA в Лиссабоне и перевести его в Москву Прайм 1014 2
- 11:35 Лукашенко поддержал введение единой валюты в Союзном государстве РИА Новости 2108 9
- 09:01 МВФ готов помочь Венесуэле сформировать экономическую стратегию РИА Новости 823 1
- 08:45 Центробанк Венесуэлы открыл легальные обменники для граждан страны РБК 1163 2
- 18:49 Главе ЦБ Латвии разрешили выезд за границу ТАСС 873
- 18:04 Moody's ожидает замедления роста ВВП стран G20 в 2019 году до 2,9% Прайм 770
- 09:15 СМИ сообщили о вывезенных из Центробанка Венесуэлы 8 тоннах золота РБК 1833
- 08:31 WSJ: Венесуэла из-за санкций США увеличила экспорт нефти в Индию и Европу ТАСС 784
- 08:21 Бывший вице-президент Пробизнесбанка задержан в Польше РБК 3392 3
- 14:27 Минск запросил у Москвы кредит на 600 млн долларов ТАСС 1912 18
- 11:55 Конгресс США опубликовал законопроект о новых санкциях против России РИА Новости 8716 18
- 10:22 Эксперты сравнили инвестиции 1900 года в развитые и развивающиеся рынки РБК 1463 1