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Мировые новости
Последние новости в мире, обзор событий за неделю
- 17:00 Минфин Великобритании ухудшил прогноз роста ВВП в 2019 году ТАСС 506
- 09:35 В Венесуэле нормализовали ситуацию с электронными платежами после блэкаута РИА Новости 863
- 08:47 Аналитики заметили «венесуэльский след» в сделках с госдолгом России РБК 1336 1
- 08:13 Конгресс США поручил разведке собрать данные о финансах Путина РБК 1533 16
- 22:48 В Британии отвергли соглашение с ЕС по Brexit РИА Новости 1960 1
- 19:38 Минфин США заявил, что будет следить за выполнением «Русалом» условий снятия санкций ТАСС 853
- 17:00 Евросоюз внес десять государств в список офшоров РИА Новости 1223
- 16:42 СМИ: банк RBS выпустит карту с возможностью оплаты по отпечатку пальца ТАСС 931 1
- 15:38 Европарламент больше не считает Россию стратегическим партнером ТАСС 2089 14
- 10:15 Госсекретарь США обвинил «Роснефть» в покупке нефти у PDVSA ТАСС 964 1
- 08:42 СМИ узнали о частичном прекращении добычи нефти в Венесуэле РБК 682
- 22:56 Нью-Йорк вновь возглавил рейтинг глобальных финансовых центров ТАСС 5575 1
- 14:17 Moody's продлило статус «на пересмотре с возможностью понижения» по рейтингам VTB Capital Banki.ru 1031
- 12:10 S&P повысило рейтинг Международного инвестиционного банка до «A-» Banki.ru 1182
- 19:21 МИД Британии: отклонение парламентом сделки с ЕС может остановить Brexit ТАСС 1680 1
- 16:04 Глава ЦБ КНР исключил использование курса юаня для ведения торговой войны РИА Новости 1153
- 15:14 «Дочка» венесуэльской PDVSA Citgo намерена получить кредит на 1,2 млрд долларов Прайм 1097
- 14:13 S&P подтвердило рейтинги Казахстана на уровне «ВВВ-» Прайм 974
- 11:06 Глава ЦБ Китая: юань станет весьма привлекательной валютой для инвесторов Прайм 1633 3
- 10:17 Юристы Варданяна потребовали от мальтийского СМИ удалить статью об офшорах «Тройки Диалог» РБК 1487 4
- 10:00 Инфляция в Китае в феврале составила 1,5% Прайм 916
- 21:48 В Канаде задержали мужчину, взявшего в заложники четырех сотрудников банка ТАСС 1717
- 17:25 Глава Европарламента допустил перенос даты Brexit РИА Новости 2029
- 14:50 Американец выиграл в лотерею 100 тыс. долларов благодаря печенью с предсказаниями Газета.Ru 2773 3
- 13:37 Правительство Никарагуа выкупит банк, попавший под «венесуэльские санкции» США Прайм 1888
- 10:57 Премьер: Италия по-прежнему работает над снятием санкций с РФ Прайм 2133 6
- 18:47 ЕЦБ понизил прогнозы роста ВВП и инфляции в еврозоне на 2019—2020 годы Прайм 1656
- 16:47 Экономисты оценили внешний долг Венесуэлы в 156 млрд долларов РБК 1808
- 16:02 ЕЦБ ожидаемо сохранил базовую ставку на нулевом уровне Прайм 1207
- 10:19 Браудер направил властям Швеции жалобу на Swedbank ТАСС 1381
- 08:59 США пригрозили санкциями иностранным банкам за утаивание денег Мадуро РБК 978 1
- 21:31 СМИ: Россия резко увеличила поставки нефтепродуктов в США РБК 2592
- 14:59 Reuters: Гуайдо попросил Citibank не возвращать золото властям Венесуэлы ТАСС 1684 1
- 22:39 СМИ: Евросоюз может расширить черный список офшоров ТАСС 3962 4
- 17:14 Spiegel назвал IT-технологии главным успехом российской экономики РИА Новости 1930 1
- 16:56 Посол Венесуэлы: перевод офиса PDVSA из Лиссабона в Москву начнется в ближайшее время ТАСС 1302
- 16:37 Нацбанк Швейцарии показал новую купюру номиналом 1 тыс. франков РБК 1553 3
- 15:41 СМИ: Банк Англии и ЕЦБ начали обмен валют по закрепленным курсам на период Brexit ТАСС 836
- 15:24 Банк Англии: банковская система Великобритании готова к «жесткому» Brexit Прайм 1157
- 15:01 Цена акций Raiffeisen Bank упала на фоне обвинений в отмывании денег Reuters 2458 7
- 09:12 Forbes назвал лучшие банки мира ТАСС 7598 3
- 09:09 Минфин США просит конгресс повысить потолок госдолга ТАСС 934 2
- 08:31 Россия зафиксировала 3 млн кибератак из США РИА Новости 1330 2
- 08:24 АНБ отключило систему анализа перехвата звонков и СМС внутри США ТАСС 1174
- 22:02 OCCRP узнал о переводах на 4,6 млрд долларов через офшорную сеть «Тройки Диалог» РБК 2706 4
- 21:41 Трамп на год продлил санкции против России РИА Новости 2657 11
- 21:32 Forbes назвал самую богатую женщину мира РИА Новости 2360
- 08:32 СМИ: США и Китай близки к достижению договоренности по торговле ТАСС 710
- 08:16 Медведев назвал санкции и давление худшими способами вести дела между странами ТАСС 673 4
- 20:15 Арестованный в Греции Винник жалуется на психологическое давление РИА Новости 4055 3
- 17:19 Бастовавшие в ФРГ бюджетники добились повышения зарплат DWelle 3944 7
- 13:04 СМИ: евроскептики выдвинули Мэй условия по сделке с ЕС ТАСС 2215 1
- 11:18 Британские компании показали худший рост с 2013 года РБК 1868 2
- 10:00 Трамп засомневался в «блестящих экономических перспективах» КНДР РБК 1987 5