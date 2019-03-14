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Мировые новости
Последние новости в мире, обзор событий за неделю
- 22:57 Замминистра финансов США стал единственным кандидатом на пост главы Всемирного банка ТАСС 906
- 21:53 Инфляция в Венесуэле за год составила 2 296 000% Прайм 603
- 21:38 Парламент Великобритании проголосовал за продление срока Brexit Прайм 662 2
- 14:21 Минфин США рассказал о выборе из двух вариантов «Кремлевского доклада» РБК 987 2
- 10:14 Гонконг провел валютные интервенции на 500 млн долларов для стабилизации курса нацвалюты ТАСС 668
- 10:04 В Госстате Китая заявили, что экономика страны преодолеет тенденцию к спаду ТАСС 490 2
- 09:49 Минюст США признал, что сверялся с Forbes, составляя «список олигархов» РИА Новости 541
- 09:36 Центробанк Китая укрепил обменный курс юаня до 6,7009 за доллар ТАСС 572
- 17:00 Минфин Великобритании ухудшил прогноз роста ВВП в 2019 году ТАСС 550
- 09:35 В Венесуэле нормализовали ситуацию с электронными платежами после блэкаута РИА Новости 877
- 08:47 Аналитики заметили «венесуэльский след» в сделках с госдолгом России РБК 1367 1
- 08:13 Конгресс США поручил разведке собрать данные о финансах Путина РБК 1603 16
- 22:48 В Британии отвергли соглашение с ЕС по Brexit РИА Новости 1977 1
- 19:38 Минфин США заявил, что будет следить за выполнением «Русалом» условий снятия санкций ТАСС 863
- 17:00 Евросоюз внес десять государств в список офшоров РИА Новости 1239
- 16:42 СМИ: банк RBS выпустит карту с возможностью оплаты по отпечатку пальца ТАСС 942 1
- 15:38 Европарламент больше не считает Россию стратегическим партнером ТАСС 2118 14
- 10:15 Госсекретарь США обвинил «Роснефть» в покупке нефти у PDVSA ТАСС 969 1
- 08:42 СМИ узнали о частичном прекращении добычи нефти в Венесуэле РБК 684
- 22:56 Нью-Йорк вновь возглавил рейтинг глобальных финансовых центров ТАСС 5598 1
- 14:17 Moody's продлило статус «на пересмотре с возможностью понижения» по рейтингам VTB Capital Banki.ru 1042
- 12:10 S&P повысило рейтинг Международного инвестиционного банка до «A-» Banki.ru 1190
- 19:21 МИД Британии: отклонение парламентом сделки с ЕС может остановить Brexit ТАСС 1683 1
- 16:04 Глава ЦБ КНР исключил использование курса юаня для ведения торговой войны РИА Новости 1158
- 15:14 «Дочка» венесуэльской PDVSA Citgo намерена получить кредит на 1,2 млрд долларов Прайм 1100
- 14:13 S&P подтвердило рейтинги Казахстана на уровне «ВВВ-» Прайм 975
- 11:06 Глава ЦБ Китая: юань станет весьма привлекательной валютой для инвесторов Прайм 1644 3
- 10:17 Юристы Варданяна потребовали от мальтийского СМИ удалить статью об офшорах «Тройки Диалог» РБК 1492 4
- 10:00 Инфляция в Китае в феврале составила 1,5% Прайм 918
- 21:48 В Канаде задержали мужчину, взявшего в заложники четырех сотрудников банка ТАСС 1723
- 17:25 Глава Европарламента допустил перенос даты Brexit РИА Новости 2033
- 14:50 Американец выиграл в лотерею 100 тыс. долларов благодаря печенью с предсказаниями Газета.Ru 2788 3
- 13:37 Правительство Никарагуа выкупит банк, попавший под «венесуэльские санкции» США Прайм 1892
- 10:57 Премьер: Италия по-прежнему работает над снятием санкций с РФ Прайм 2140 6
- 18:47 ЕЦБ понизил прогнозы роста ВВП и инфляции в еврозоне на 2019—2020 годы Прайм 1659
- 16:47 Экономисты оценили внешний долг Венесуэлы в 156 млрд долларов РБК 1814
- 16:02 ЕЦБ ожидаемо сохранил базовую ставку на нулевом уровне Прайм 1216
- 10:19 Браудер направил властям Швеции жалобу на Swedbank ТАСС 1384
- 08:59 США пригрозили санкциями иностранным банкам за утаивание денег Мадуро РБК 983 1
- 21:31 СМИ: Россия резко увеличила поставки нефтепродуктов в США РБК 2598
- 14:59 Reuters: Гуайдо попросил Citibank не возвращать золото властям Венесуэлы ТАСС 1690 1
- 22:39 СМИ: Евросоюз может расширить черный список офшоров ТАСС 3969 4
- 17:14 Spiegel назвал IT-технологии главным успехом российской экономики РИА Новости 1936 1
- 16:56 Посол Венесуэлы: перевод офиса PDVSA из Лиссабона в Москву начнется в ближайшее время ТАСС 1305
- 16:37 Нацбанк Швейцарии показал новую купюру номиналом 1 тыс. франков РБК 1562 3
- 15:41 СМИ: Банк Англии и ЕЦБ начали обмен валют по закрепленным курсам на период Brexit ТАСС 842
- 15:24 Банк Англии: банковская система Великобритании готова к «жесткому» Brexit Прайм 1166
- 15:01 Цена акций Raiffeisen Bank упала на фоне обвинений в отмывании денег Reuters 2469 7
- 09:12 Forbes назвал лучшие банки мира ТАСС 7614 3
- 09:09 Минфин США просит конгресс повысить потолок госдолга ТАСС 936 2
- 08:31 Россия зафиксировала 3 млн кибератак из США РИА Новости 1336 2
- 08:24 АНБ отключило систему анализа перехвата звонков и СМС внутри США ТАСС 1177
- 22:02 OCCRP узнал о переводах на 4,6 млрд долларов через офшорную сеть «Тройки Диалог» РБК 2714 4
- 21:41 Трамп на год продлил санкции против России РИА Новости 2662 11
- 21:32 Forbes назвал самую богатую женщину мира РИА Новости 2363