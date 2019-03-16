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Мировые новости
Последние новости в мире, обзор событий за неделю
- 20:10 МВФ заблокировал перевод 500 млн долларов для Украины Вести 2352 9
- 18:12 Министр нефти Венесуэлы примет участие во встрече ОПЕК+ в Баку Прайм 1226 2
- 17:03 СМИ: порядка 40 подозрительных компаний были клиентами банка Nordea в Финляндии ТАСС 1446
- 16:01 Опрос: население стран Балтии против расширения антироссийских санкций ЕС ТАСС 1351 8
- 13:17 В Венесуэле заявили, что 8 тонн золота из Центробанка перевезли в Уганду ТАСС 1398 9
- 22:45 МИД пообещал «практический ответ» России на новые санкции США и Канады Banki.ru 2922 10
- 20:57 Дерипаска подал в суд на Минфин США ТАСС 1159 9
- 20:14 Главы «Роснефти», ВТБ и Газпромбанка оказались в санкционном списке Канады ТАСС 3732 5
- 20:06 США ввели санкции против еще ряда граждан и организаций в России Banki.ru 1671 4
- 18:35 Депутаты Европарламента попросили ввести санкции против Рубена Варданяна РБК 1538 3
- 10:57 Евросоюз продлил на полгода индивидуальные санкции против России ТАСС 767 4
- 09:03 Власти Китая с 1 апреля снизят ставки по НДС ТАСС 3175 33
- 08:59 Министр финансов США не смог на слушаниях в конгрессе указать размер госдолга страны ТАСС 1204 14
- 08:53 Китай утвердил новый закон об иностранных инвестициях ТАСС 744 2
- 08:49 СМИ сообщили о планах США наказать Visa и Mastercard из-за Венесуэлы РБК 1143 3
- 22:57 Замминистра финансов США стал единственным кандидатом на пост главы Всемирного банка ТАСС 1602
- 21:53 Инфляция в Венесуэле за год составила 2 296 000% Прайм 985
- 21:38 Парламент Великобритании проголосовал за продление срока Brexit Прайм 1015 4
- 14:21 Минфин США рассказал о выборе из двух вариантов «Кремлевского доклада» РБК 1090 2
- 10:14 Гонконг провел валютные интервенции на 500 млн долларов для стабилизации курса нацвалюты ТАСС 700
- 10:04 В Госстате Китая заявили, что экономика страны преодолеет тенденцию к спаду ТАСС 518 2
- 09:49 Минюст США признал, что сверялся с Forbes, составляя «список олигархов» РИА Новости 562
- 09:36 Центробанк Китая укрепил обменный курс юаня до 6,7009 за доллар ТАСС 612
- 17:00 Минфин Великобритании ухудшил прогноз роста ВВП в 2019 году ТАСС 569
- 09:35 В Венесуэле нормализовали ситуацию с электронными платежами после блэкаута РИА Новости 889
- 08:47 Аналитики заметили «венесуэльский след» в сделках с госдолгом России РБК 1383 1
- 08:13 Конгресс США поручил разведке собрать данные о финансах Путина РБК 1636 16
- 22:48 В Британии отвергли соглашение с ЕС по Brexit РИА Новости 1992 1
- 19:38 Минфин США заявил, что будет следить за выполнением «Русалом» условий снятия санкций ТАСС 879
- 17:00 Евросоюз внес десять государств в список офшоров РИА Новости 1256
- 16:42 СМИ: банк RBS выпустит карту с возможностью оплаты по отпечатку пальца ТАСС 952 1
- 15:38 Европарламент больше не считает Россию стратегическим партнером ТАСС 2141 14
- 10:15 Госсекретарь США обвинил «Роснефть» в покупке нефти у PDVSA ТАСС 981 1
- 08:42 СМИ узнали о частичном прекращении добычи нефти в Венесуэле РБК 695
- 22:56 Нью-Йорк вновь возглавил рейтинг глобальных финансовых центров ТАСС 5628 1
- 14:17 Moody's продлило статус «на пересмотре с возможностью понижения» по рейтингам VTB Capital Banki.ru 1052
- 12:10 S&P повысило рейтинг Международного инвестиционного банка до «A-» Banki.ru 1201
- 19:21 МИД Британии: отклонение парламентом сделки с ЕС может остановить Brexit ТАСС 1695 1
- 16:04 Глава ЦБ КНР исключил использование курса юаня для ведения торговой войны РИА Новости 1164
- 15:14 «Дочка» венесуэльской PDVSA Citgo намерена получить кредит на 1,2 млрд долларов Прайм 1108
- 14:13 S&P подтвердило рейтинги Казахстана на уровне «ВВВ-» Прайм 979
- 11:06 Глава ЦБ Китая: юань станет весьма привлекательной валютой для инвесторов Прайм 1655 3
- 10:17 Юристы Варданяна потребовали от мальтийского СМИ удалить статью об офшорах «Тройки Диалог» РБК 1504 4
- 10:00 Инфляция в Китае в феврале составила 1,5% Прайм 925
- 21:48 В Канаде задержали мужчину, взявшего в заложники четырех сотрудников банка ТАСС 1732
- 17:25 Глава Европарламента допустил перенос даты Brexit РИА Новости 2044
- 14:50 Американец выиграл в лотерею 100 тыс. долларов благодаря печенью с предсказаниями Газета.Ru 2805 3
- 13:37 Правительство Никарагуа выкупит банк, попавший под «венесуэльские санкции» США Прайм 1903
- 10:57 Премьер: Италия по-прежнему работает над снятием санкций с РФ Прайм 2149 6
- 18:47 ЕЦБ понизил прогнозы роста ВВП и инфляции в еврозоне на 2019—2020 годы Прайм 1665
- 16:47 Экономисты оценили внешний долг Венесуэлы в 156 млрд долларов РБК 1825
- 16:02 ЕЦБ ожидаемо сохранил базовую ставку на нулевом уровне Прайм 1229
- 10:19 Браудер направил властям Швеции жалобу на Swedbank ТАСС 1390
- 08:59 США пригрозили санкциями иностранным банкам за утаивание денег Мадуро РБК 989 1
- 21:31 СМИ: Россия резко увеличила поставки нефтепродуктов в США РБК 2607