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Мировые новости
Последние новости в мире, обзор событий за неделю
- 21:01 Глава Минэнерго Саудовской Аравии: возможные новые санкции США против РФ отразятся на всем мире Прайм 1305 1
- 18:14 Эксперт: Рим выйдет из ЕС вслед за Лондоном Прайм 1523 5
- 16:29 СМИ: США находятся на грани банкротства Прайм 2467 15
- 11:34 В Белоруссии выросли розничные цены на топливо Прайм 1131 2
- 11:03 СМИ: неизвестные облили краской стены Министерства экономики и развития Греции ТАСС 706
- 20:10 МВФ заблокировал перевод 500 млн долларов для Украины Вести 6030 18
- 18:12 Министр нефти Венесуэлы примет участие во встрече ОПЕК+ в Баку Прайм 1913 2
- 17:03 СМИ: порядка 40 подозрительных компаний были клиентами банка Nordea в Финляндии ТАСС 2071
- 16:01 Опрос: население стран Балтии против расширения антироссийских санкций ЕС ТАСС 2063 16
- 13:17 В Венесуэле заявили, что 8 тонн золота из Центробанка перевезли в Уганду ТАСС 1918 12
- 22:45 МИД пообещал «практический ответ» России на новые санкции США и Канады Banki.ru 3181 9
- 20:57 Дерипаска подал в суд на Минфин США ТАСС 1230 9
- 20:14 Главы «Роснефти», ВТБ и Газпромбанка оказались в санкционном списке Канады ТАСС 4466 6
- 20:06 США ввели санкции против еще ряда граждан и организаций в России Banki.ru 1765 4
- 18:35 Депутаты Европарламента попросили ввести санкции против Рубена Варданяна РБК 1612 3
- 10:57 Евросоюз продлил на полгода индивидуальные санкции против России ТАСС 784 4
- 09:03 Власти Китая с 1 апреля снизят ставки по НДС ТАСС 3327 34
- 08:59 Министр финансов США не смог на слушаниях в конгрессе указать размер госдолга страны ТАСС 1230 14
- 08:53 Китай утвердил новый закон об иностранных инвестициях ТАСС 758 2
- 08:49 СМИ сообщили о планах США наказать Visa и Mastercard из-за Венесуэлы РБК 1163 3
- 22:57 Замминистра финансов США стал единственным кандидатом на пост главы Всемирного банка ТАСС 1611
- 21:53 Инфляция в Венесуэле за год составила 2 296 000% Прайм 1002
- 21:38 Парламент Великобритании проголосовал за продление срока Brexit Прайм 1020 4
- 14:21 Минфин США рассказал о выборе из двух вариантов «Кремлевского доклада» РБК 1102 2
- 10:14 Гонконг провел валютные интервенции на 500 млн долларов для стабилизации курса нацвалюты ТАСС 703
- 10:04 В Госстате Китая заявили, что экономика страны преодолеет тенденцию к спаду ТАСС 521 2
- 09:49 Минюст США признал, что сверялся с Forbes, составляя «список олигархов» РИА Новости 565
- 09:36 Центробанк Китая укрепил обменный курс юаня до 6,7009 за доллар ТАСС 621
- 17:00 Минфин Великобритании ухудшил прогноз роста ВВП в 2019 году ТАСС 572
- 09:35 В Венесуэле нормализовали ситуацию с электронными платежами после блэкаута РИА Новости 894
- 08:47 Аналитики заметили «венесуэльский след» в сделках с госдолгом России РБК 1392 1
- 08:13 Конгресс США поручил разведке собрать данные о финансах Путина РБК 1642 16
- 22:48 В Британии отвергли соглашение с ЕС по Brexit РИА Новости 1997 1
- 19:38 Минфин США заявил, что будет следить за выполнением «Русалом» условий снятия санкций ТАСС 885
- 17:00 Евросоюз внес десять государств в список офшоров РИА Новости 1262
- 16:42 СМИ: банк RBS выпустит карту с возможностью оплаты по отпечатку пальца ТАСС 958 1
- 15:38 Европарламент больше не считает Россию стратегическим партнером ТАСС 2149 14
- 10:15 Госсекретарь США обвинил «Роснефть» в покупке нефти у PDVSA ТАСС 987 1
- 08:42 СМИ узнали о частичном прекращении добычи нефти в Венесуэле РБК 697
- 22:56 Нью-Йорк вновь возглавил рейтинг глобальных финансовых центров ТАСС 5646 1
- 14:17 Moody's продлило статус «на пересмотре с возможностью понижения» по рейтингам VTB Capital Banki.ru 1058
- 12:10 S&P повысило рейтинг Международного инвестиционного банка до «A-» Banki.ru 1204
- 19:21 МИД Британии: отклонение парламентом сделки с ЕС может остановить Brexit ТАСС 1702 1
- 16:04 Глава ЦБ КНР исключил использование курса юаня для ведения торговой войны РИА Новости 1166
- 15:14 «Дочка» венесуэльской PDVSA Citgo намерена получить кредит на 1,2 млрд долларов Прайм 1111
- 14:13 S&P подтвердило рейтинги Казахстана на уровне «ВВВ-» Прайм 982
- 11:06 Глава ЦБ Китая: юань станет весьма привлекательной валютой для инвесторов Прайм 1658 3
- 10:17 Юристы Варданяна потребовали от мальтийского СМИ удалить статью об офшорах «Тройки Диалог» РБК 1510 4
- 10:00 Инфляция в Китае в феврале составила 1,5% Прайм 927
- 21:48 В Канаде задержали мужчину, взявшего в заложники четырех сотрудников банка ТАСС 1735
- 17:25 Глава Европарламента допустил перенос даты Brexit РИА Новости 2046
- 14:50 Американец выиграл в лотерею 100 тыс. долларов благодаря печенью с предсказаниями Газета.Ru 2807 3
- 13:37 Правительство Никарагуа выкупит банк, попавший под «венесуэльские санкции» США Прайм 1904
- 10:57 Премьер: Италия по-прежнему работает над снятием санкций с РФ Прайм 2151 6