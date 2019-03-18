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Мировые новости
Последние новости в мире, обзор событий за неделю
- 13:57 Австралия ввела санкции против России из-за инцидента в Керченском проливе RNS 1631 13
- 13:37 Fitch подтвердило Международному банку экономического сотрудничества рейтинг «BBB-» Banki.ru 604
- 09:59 Министр нефти Венесуэлы в начале апреля посетит Москву и встретится с Новаком ТАСС 375
- 08:42 Россия сократила вложения в гособлигации США до 13,18 млрд долларов РИА Новости 725
- 08:29 Дерипаска считает невозможным улучшение отношений России и США из-за санкций Прайм 592 3
- 21:01 Глава Минэнерго Саудовской Аравии: возможные новые санкции США против РФ отразятся на всем мире Прайм 2530 2
- 18:14 Эксперт: Рим выйдет из ЕС вслед за Лондоном Прайм 2864 5
- 16:29 СМИ: США находятся на грани банкротства Прайм 4289 19
- 11:34 В Белоруссии выросли розничные цены на топливо Прайм 1403 2
- 11:03 СМИ: неизвестные облили краской стены Министерства экономики и развития Греции ТАСС 781
- 20:10 МВФ заблокировал перевод 500 млн долларов для Украины Вести 7137 22
- 18:12 Министр нефти Венесуэлы примет участие во встрече ОПЕК+ в Баку Прайм 2088 2
- 17:03 СМИ: порядка 40 подозрительных компаний были клиентами банка Nordea в Финляндии ТАСС 2184
- 16:01 Опрос: население стран Балтии против расширения антироссийских санкций ЕС ТАСС 2340 17
- 13:17 В Венесуэле заявили, что 8 тонн золота из Центробанка перевезли в Уганду ТАСС 2116 12
- 22:45 МИД пообещал «практический ответ» России на новые санкции США и Канады Banki.ru 3316 9
- 20:57 Дерипаска подал в суд на Минфин США ТАСС 1312 9
- 20:14 Главы «Роснефти», ВТБ и Газпромбанка оказались в санкционном списке Канады ТАСС 5008 6
- 20:06 США ввели санкции против еще ряда граждан и организаций в России Banki.ru 1917 4
- 18:35 Депутаты Европарламента попросили ввести санкции против Рубена Варданяна РБК 1678 3
- 10:57 Евросоюз продлил на полгода индивидуальные санкции против России ТАСС 802 4
- 09:03 Власти Китая с 1 апреля снизят ставки по НДС ТАСС 3604 46
- 08:59 Министр финансов США не смог на слушаниях в конгрессе указать размер госдолга страны ТАСС 1258 14
- 08:53 Китай утвердил новый закон об иностранных инвестициях ТАСС 775 2
- 08:49 СМИ сообщили о планах США наказать Visa и Mastercard из-за Венесуэлы РБК 1179 3
- 22:57 Замминистра финансов США стал единственным кандидатом на пост главы Всемирного банка ТАСС 1617
- 21:53 Инфляция в Венесуэле за год составила 2 296 000% Прайм 1017
- 21:38 Парламент Великобритании проголосовал за продление срока Brexit Прайм 1026 4
- 14:21 Минфин США рассказал о выборе из двух вариантов «Кремлевского доклада» РБК 1110 2
- 10:14 Гонконг провел валютные интервенции на 500 млн долларов для стабилизации курса нацвалюты ТАСС 707
- 10:04 В Госстате Китая заявили, что экономика страны преодолеет тенденцию к спаду ТАСС 523 2
- 09:49 Минюст США признал, что сверялся с Forbes, составляя «список олигархов» РИА Новости 567
- 09:36 Центробанк Китая укрепил обменный курс юаня до 6,7009 за доллар ТАСС 627
- 17:00 Минфин Великобритании ухудшил прогноз роста ВВП в 2019 году ТАСС 574
- 09:35 В Венесуэле нормализовали ситуацию с электронными платежами после блэкаута РИА Новости 895
- 08:47 Аналитики заметили «венесуэльский след» в сделках с госдолгом России РБК 1397 1
- 08:13 Конгресс США поручил разведке собрать данные о финансах Путина РБК 1650 16
- 22:48 В Британии отвергли соглашение с ЕС по Brexit РИА Новости 2003 1
- 19:38 Минфин США заявил, что будет следить за выполнением «Русалом» условий снятия санкций ТАСС 890
- 17:00 Евросоюз внес десять государств в список офшоров РИА Новости 1268
- 16:42 СМИ: банк RBS выпустит карту с возможностью оплаты по отпечатку пальца ТАСС 966 1
- 15:38 Европарламент больше не считает Россию стратегическим партнером ТАСС 2155 14
- 10:15 Госсекретарь США обвинил «Роснефть» в покупке нефти у PDVSA ТАСС 990 1
- 08:42 СМИ узнали о частичном прекращении добычи нефти в Венесуэле РБК 699
- 22:56 Нью-Йорк вновь возглавил рейтинг глобальных финансовых центров ТАСС 5650 1
- 14:17 Moody's продлило статус «на пересмотре с возможностью понижения» по рейтингам VTB Capital Banki.ru 1062
- 12:10 S&P повысило рейтинг Международного инвестиционного банка до «A-» Banki.ru 1208
- 19:21 МИД Британии: отклонение парламентом сделки с ЕС может остановить Brexit ТАСС 1703 1
- 16:04 Глава ЦБ КНР исключил использование курса юаня для ведения торговой войны РИА Новости 1167
- 15:14 «Дочка» венесуэльской PDVSA Citgo намерена получить кредит на 1,2 млрд долларов Прайм 1111
- 14:13 S&P подтвердило рейтинги Казахстана на уровне «ВВВ-» Прайм 982
- 11:06 Глава ЦБ Китая: юань станет весьма привлекательной валютой для инвесторов Прайм 1662 3
- 10:17 Юристы Варданяна потребовали от мальтийского СМИ удалить статью об офшорах «Тройки Диалог» РБК 1512 4
- 10:00 Инфляция в Китае в феврале составила 1,5% Прайм 928