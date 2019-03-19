В 2018 году самыми дорогими мегаполисами мира стали азиатские Сингапур, Гонконг и столица Франции Париж

Исследовательское подразделение журнала The Economist опубликовало исследование, посвященное стоимости жизни в крупнейших мегаполисах. Статус самого дорогого города планеты разделили Сингапур, Гонконг и Париж.

В прошлом году Сингапур был единоличным лидером. Париж поднялся в рейтинге на одну строчку, Гонконг — на шесть. Вслед за ними идут швейцарские Цюрих и Женева, японская Осака и южнокорейский Сеул. Седьмое место в топ-10 самых дорогих городов занял Нью-Йорк, замыкают десятку Тель-Авив и Лос-Анджелес.

Исследование составлено на основе замера и сравнения цен в различных категориях товаров и услуг. Средняя стоимость килограмма хлеба в Нью-Йорке составляет 8,33 доллара (536 рублей), в Сеуле — 15,59 доллара (1 003 рубля). Самое дорогое пиво — в Нью-Йорке; стоимость одной бутылки объемом 330 мл — 3,33 доллара (214,3 рубля). Первое место Нью-Йорк занимает и по стоимости стрижки: цена на женскую стрижку в среднем составляет 210 долларов (13,5 тыс. рублей).

The Economist измеряет дороговизну жизни в городах в процентах от стоимости жизни в Нью-Йорке, принимаемую за 100%. В Сингапуре, Париже и Гонконге показатель составляет 107%. Средний показатель на основе изучения 100 городов, включенных в исследование, — 69%. Как отмечают авторы доклада, с 2017 года стоимость проживания снизилась: в 2017 году средний показатель был на уровне 73%, пять лет назад — 82%.

Стоимость проживания в различных регионах планеты складывается из различных затрат. Так, в европейских городах особенно дорогой оказывается недвижимость.

Москва в списке городов оказалась на 102-м месте. За год стоимость жизни в Москве, измеряемая в долларах, упала на 11 процентных пунктов, благодаря чему российская столица опустилась в рейтинге на 16 позиций. The Economist отмечает, что на изменение положения в рейтинге влияют колебания стоимости местной валюты по отношению к доллару.

Самыми дешевыми мегаполисами мира, по данным The Economist, стали Каракас, Дамаск, Ташкент и Алма-Ата.