Российскому сенатору Сулейману Керимову во Франции предъявлены обвинения в пособничестве уклонению от уплаты налогов, сообщил прокурор Ниццы Жан-Мишель Прэтр.



«Керимов вчера предстал перед судебным следователем, ему предъявлены обвинения, которые мы можем в совокупности охарактеризовать как пособничество уклонению от уплаты налогов с отягчающими обстоятельствами», — сказал прокурор.

Он добавил, что сенатор «помещен под судебный контроль, который подразумевает, в частности, внесение залога в 20 миллионов евро».

Напомним, Сулейман Керимов, член верхней палаты российского парламента, был задержан во Франции в ноябре 2017 года. Франция подозревала его в уклонении от уплаты налогов с помощью покупки элитной недвижимости по заниженной цене. Следствие оценивало сделки с недвижимостью в общую сумму около 400 млн евро. Кроме того, парламентарий подозревался в тайной переправке во Францию денег, в том числе наличных. Позже предъявленные обвинения были сняты, а Керимов — переведен в статус ассистированного свидетеля.

Во Франции сняли предъявленные сенатору Керимову обвинения Все обвинения, предъявленные во Франции российскому сенатору Сулейману Керимову, сняты, сообщил РИА Новости его адвокат Никита Сычев.

Статус свидетеля «ассистированный свидетель» в правоприменительной практике Франции имеет промежуточный статус между свидетелем и обвиняемым. В Уголовном кодексе Франции говорится, что такой свидетель, например, не может быть помещен под судебный надзор, домашний арест с электронным наблюдением или в камеру предварительного заключения.