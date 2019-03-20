В Лондоне полицейские арестовали бизнесмена из Индии Нирава Моди, которого индийские власти разыскивают по обвинению в причастности к хищению около 2 млрд долларов у банка Punjab National Bank, сообщает Bloomberg. По данным агентства, уже в среду Моди должен предстать перед судом.

Эксперты агентства связывают арест бизнесмена, состояние которого Forbes в 2017 году оценивал в 1,8 млрд долларов, с предвыборной кампанией Индийской народной партии (ИНП), бывший лидер которой Нарендра Моди (однофамилец арестованного) возглавляет правительство страны.

«Это успех правительства Моди, ведущего борьбу за выявление неплательщиков. Это пойдет на пользу ИНП», — говорит политолог и профессор политологии в Университете штата Карнатака Хариш Рамасвами.

Летом 2018 года британская газета The Financial Times сообщала, что Нирав Моди прибыл в Великобританию, чтобы попросить политического убежища. Обвинение Моди было заочно предъявлено в середине февраля, когда о местонахождении бизнесмена ничего не было известно. Власти сообщали лишь, что он скрылся из Индии. Он подозревается в крупнейшей в истории Индии банковской афере, в результате которой из Punjab National Bank было выведено около 2 млрд долларов.

Расследование показало, что в течение семи лет менеджеры выдавали Нираву Моди и его дяде, председателю и управляющему директору Gitanjali Group Мехулу Чокси, обязательства, позволявшие Моди и Чокси получать кредиты у других финансовых учреждений — Allahabad Bank, Union Bank, State Bank и Axis Bank. Кредиты племянник с дядей получали на счета фирм-однодневок, часть из которых была зарегистрирована на имя жены и брата Моди. Ни один из этих кредитов, полученных под гарантии Punjab National Bank, не был погашен. В итоге он оказался должен другим банкам 1,77 млрд долларов, а в ходе дальнейшего расследования цифра увеличилась до 1,97 млрд долларов.