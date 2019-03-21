Citigroup намерена продать несколько тонн золота, выступающие гарантией по кредиту Венесуэле, для возмещения неуплаченного кредита, пишет агентство Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

«Согласно условиям сделки 2015 года с Citibank, принадлежащим Citigroup, Венесуэла должна была выплатить по кредиту 1,1 миллиарда долларов 11 марта», — приводит агентство слова четырех источников, знакомых с ситуацией. Общая сумма кредита составляет 1,6 млрд долларов. Срок уплаты оставшейся части кредита наступает в следующем году.

Два источника сообщили, что Citibank планирует продать золото, хранящееся у него в качестве гарантии и имеющее рыночную стоимость около 1,358 млрд долларов, чтобы возместить первый транш кредита, а оставшуюся часть (около 258 млн долларов) разместить на банковском счете в Нью-Йорке. Один из источников говорит, что банк отказал Венесуэле в отсрочке уплаты, хотя был уведомлен о форс-мажорных обстоятельствах в стране.

Источник агентства в правительстве Венесуэлы подтвердил, что Центробанк страны не переводил деньги Citigroup в текущем месяце. Citigroup отказалась от комментариев, а ЦБ Венесуэлы не дал ответа агентству.