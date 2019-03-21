В суд штата Нью-Йорк США подан частный иск к российской компании «МТС» с требованием компенсировать ущерб в результате незаконных действий оператора в Узбекистане, следует из документов в базе данных суда.

Ранее в марте МТС заключили соглашение с комиссией по ценным бумагам и биржам США и американским Минюстом относительно расследования по делу бывшей дочерней компании оператора в Узбекистане в рамках коррупционных сделок Vimpelcom, МТС и скандинавской TeliaSonera с компанией Takilant, которую связывают с дочерью экс-президента Узбекистана Гульнарой Каримовой. МТС обязались выплатить по соглашению около 850 млн долларов. Прокуратура Южного округа Нью-Йорка обвиняет Каримову и бывшего гендиректора узбекской дочерней компании МТС ООО «Уздунробита» Бехзода Ахмедова в отмывании денег и получении взятки в 865 млн долларов.

Иск к МТС и его руководителям подан в суд Восточного округа Нью-Йорка от имени некоего Шаяна Салима и «других лиц, оказавшихся в похожей ситуации». Истец, в частности, обвиняет МТС, акции которой торгуются на Нью-Йоркской бирже, в том, что компания якобы дезинформировала общественность о ситуации с расследованием, которое вели власти США относительно событий в Узбекистане и которое могло и оказывало прямое влияние на финансовое положение компании.

«Создавалось обманчивое впечатление, что компания не может прогнозировать результаты расследований правительством США операций в Узбекистане, включая возможные штрафы или пени, и что компания сотрудничает с расследованиями», — говорится в иске.

Формально МТС обвиняют в нарушении законов США, регулирующих поведение публичных компаний на рынке, в частности норм Комиссии по ценным бумагам США. Ущерб от действий компании истец предлагает установить в ходе судебного разбирательства.