Важно поддерживать сбалансированную ситуацию на внутреннем рынке нефтепродуктов, люди не должны страдать от роста цен, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

«Важно, чтобы ситуация на внутреннем рынке оставалась сбалансированной, конечно, люди не должны сталкиваться с необоснованным ростом цен», — сказал он, открывая совещание по развитию рынка нефти и нефтепродуктов.

Глава правительства напомнил о ранее принятых решениях, в частности о подписании соглашения между Федеральной антимонопольной службой, Минэнерго и ведущими нефтяными компаниями по стабилизации цен, а также о продолжении ежедневного мониторинга цен и объемов реализации нефтепродуктов на биржевых торгах. Премьер также упомянул о том, что с 1 января 2019 года в рамках завершения налогового маневра введен возвратный акциз на переработанную нефть, за счет которого нефтеперерабатывающим заводам компенсируется часть разницы между стоимостью нефтепродуктов на внутреннем рынке и экспортной ценой.

«Все эти меры позволили стабилизировать ситуацию на внутреннем рынке нефтепродуктов, она таковой остается, но совсем скоро, с 1 апреля, срок действия соглашения с нефтяными компаниями истекает, — подчеркнул Медведев. — Нам нужно определиться с дальнейшими шагами, что необходимо сохранять, что сохранять не следует, особенно с учетом предстоящего сезонного спроса на моторное топливо».