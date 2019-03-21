Отсрочка даты отделения Великобритании от Евросоюза должна быть не позднее чем до 18 апреля, сказал глава Европарламента Антонио Таяни на брифинге в рамках саммита глав государств ЕС.

Саммит в четверг должен рассмотреть возможность отложить дату Brexit, в частности дату, до которой это может быть.

«От имени парламента я попросил, чтобы любая отсрочка была настолько краткой, насколько возможно, и не позднее 18 апреля ввиду необходимости организовать выборы в Европарламент», — сказал Таяни.