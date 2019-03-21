Саммит глав государств и правительств ЕС согласился «отложить выход Великобритании из сообщества (Brexit) до 22 мая», но лишь при условии, что «британский парламент утвердит соглашение с Брюсселем о выходе». Об этом сообщил в четверг ТАСС источник в кулуарах саммита.

В случае третьего провала соглашения в британском парламенте ЕС до конца марта созовет новый экстренный саммит для принятия окончательного решения о дальнейших действиях.