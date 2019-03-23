Власти Китая планируют принять комплекс мер для повышения открытости финансового сектора в целях создания благоприятной среды для иностранных инвесторов и улучшения качества обслуживания реального сектора экономики. Об этом в субботу на полях Китайского форума развития в Пекине заявил заместитель главы Госкомитета по контролю за банковской и страховой деятельностью КНР Ван Чжаосин.

«Открытие финансового рынка Китая — это не только выгода для иностранных инвесторов и финансовых институтов, но и вклад КНР в совместное решение проблем, с которыми столкнулась мировая экономика в 2018 году», — сказал Ван Чжаосин. «Путем либерализации финансового сектора мы намерены создать более справедливую, прозрачную, взаимовыгодную рыночную среду, <…> а также повысить способность финансового сектора обслуживать реальную экономику», — подчеркнул он.

По словам замглавы комитета, «для повышения финансовой открытости власти Китая намерены принять комплекс мер». «Прежде всего это расширение доступа к рынку. С точки зрения банковского и страхового сектора пока существует ряд количественных ограничений (масштаб предприятий, продолжительность функционирования, состав акционеров), мы рассматриваем вопрос об ослаблении и отмене этих препятствий, — пояснил Ван Чжаосин. — Во-вторых, мы намерены увеличить разнообразие предоставляемых финансовых услуг, а также создать оптимальную нормативную базу».

По словам замглавы комитета, в планах у КНР в том числе «развитие благоприятной, открытой и справедливой бизнес-среды для иностранных инвесторов», а также «обеспечение баланса между развитием финансового сектора и предотвращением потенциальных финансовых рисков».

«КНР приветствует выход на китайский рынок инновационных финансовых учреждений», — добавил Ван Чжаосин. «Это поможет качественно улучшить предложение финансового сектора КНР, а также создать дифференцированную банковскую и страховую систему, способную удовлетворить широкий ряд потребностей людей», — резюмировал он.