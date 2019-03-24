Экономика США росла бы на 4% в год, если бы председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл не прибегал к постепенному повышению базовой процентной ставки. Об этом президент страны Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу Fox News .

«У нас наступил грандиозный момент: мир замедляет [рост ВВП], а мы нет», — отметил глава государства. «Откровенно говоря, наши показатели [роста ВВП] были бы сейчас выше 4% вместо 3,1%, если бы кое-кто не занимался повышением процентной ставки и количественными ограничениями», — считает Трамп, прозрачно указав на главу ФРС.

Трамп ранее неоднократно заявлял, что недоволен действиями ФРС, которая за прошлой год четыре раза поднимала базовую процентную ставку. По мнению американского лидера, это негативно сказывается на экономике США.

В конце декабря прошлого года ФРС повысила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов до 2,25—2,5%. После этого агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Трамп рассматривает возможность отставки Пауэлла с поста председателя ФРС. Представители Белого дома при этом неоднократно заявляли, что президент уважает независимость ФРС и не намерен вмешиваться в ее решения.