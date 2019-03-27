Мужчина из австралийского Мельбурна дважды стал обладателем крупного лотерейного выигрыша в размере 23 млн австралийских долларов (более 16,2 млн долларов США), про второй билет c выигрышными номерами австралиец забыл, сообщает газета Age .

Розыгрыш лотереи Oz Lotto состоялся во вторник вечером. Два выигрышных билета из трех были куплены в двух разных точках в пригороде Мельбурна и были зарегистрированы на одного человека.

«Когда мы связались с победителем в первом дивизионе из Мельбурна, чтобы сообщить ему о том, что он выиграл этот крупный приз, он совсем забыл о том, что победил не один раз, а дважды», — заявила представитель лотереи Бронвин Спенсер. По ее словам, мужчина полагал, что второй лотерейный билет, в котором он отметил те же числа, должен был разыгрываться в другой лотерее.

Победитель лотереи, в свою очередь, заявил, что разыгрывает одни и те же числа около 30 лет. По данным Спенсер, за это время он потратил на лотерейные билеты около 30 тыс. австралийских долларов (21,2 тыс. долларов США). Как потратит выигрыш, мужчина пока не решил.

«Может, подумаю об увольнении. Потом, может быть, новый дом или отдых. Точно разделю его (выигрыш) с семьей», — признался он.

Национальная австралийская лотерея Oz Lotto проходит в стране с 1994 года, розыгрыш проводится по вторникам. В 2012 году в лотерее был разыгран один из самых крупных джекпотов в истории страны. Выигрыш в размере 112 млн австралийских долларов разделили между собой четыре победителя.