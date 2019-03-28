Шведское государственное управление по борьбе с экономической преступностью (EBM) после обысков в офисе Swedbank в среду объявило, что расширило расследование, и не исключило, что банк мог знать об отмывании денег.

Первоначально управление начало расследование в связи с подозрениями в раскрытии финансовой информации руководством банка.

«Имеющаяся информация создает впечатление, что Swedbank, возможно, распространял вводящую в заблуждение информацию среди общества и участников рынка о том, что ему на самом деле известно о возможном отмывании денег. Дальнейшее расследование покажет, идет ли речь о мошенничестве, и если так, то кто несет за это ответственность», — приводятся в пресс-релизе слова прокурора EBM Томаса Лангрота.

Ранее, в среду, сотрудники управления и полицейские провели обыск в головном офисе Swedbank в Стокгольме. Телеканал SVT со ссылкой на источник сообщил, что управление финансовых услуг Нью-Йорка ведет расследование в отношении банка из-за возможной связи его клиентов с юридической фирмой Mossack Fonseca.