Президент Украины Петр Порошенко в 2018 году заработал примерно в 95 раз больше суммы, о которой отчитался годом ранее, сообщает РБК .

Согласно данным единого государственного реестра деклараций Украины, общая сумма доходов Порошенко, включая подарки, составляет 1,55 млрд гривен (около 56,9 млн долларов), в то время как в 2017-м он задекларировал 16,3 млн гривен (585 тыс. долларов).

В нынешнюю сумму включена зарплата в размере 336 тыс. гривен (12,3 тыс. долларов), 20,9 млн гривен процентов (769 тыс. долларов) от Международного Инвестиционного Банка, банковский перевод Марины Порошенко на сумму 391 тыс. гривен (14 тыс. долларов), 777 тыс. гривен (28,49 тыс. долларов) от продажи недвижимости, 28,8 млн гривен (1,05 млн долларов) в качестве возврата от облигаций.

Кроме того, украинский президент получил дивиденды на 1,105 млрд гривен (40,5 млн долларов) от инвесткомпании Rothschild Trust Schweiz AG и 399,9 млн гривен (14,6 млн долларов) от инвестфонда «Прайм Ессетс Кепитал».



Также в декларации Порошенко говорится о 15 объектах недвижимости, включая земельный участок площадью 33,1 тыс. кв. м и четыре квартиры. В документе указаны два автомобиля — Mercedes-Benz Vito 116 CDI 2010 года выпуска в собственности Порошенко и Jaguar XF 3/2 Lv8 2008 года, которым владеет супруга президента Марина Порошенко.