Потери британской экономики из-за предстоящего выхода страны из ЕС к настоящему моменту составляют уже около 87 млрд фунтов стерлингов (почти 114 млрд долларов по текущему курсу). Об этом говорится в докладной записке, которая была распространена в понедельник лондонскими аналитиками американского банка Goldman Sachs.

Согласно расчетам банка, начиная с референдума по вопросу о выходе страны из ЕС, состоявшегося в июне 2016 года, страна еженедельно теряла по 600 млн фунтов стерлингов (787 млн долларов) из-за выбора, сделанного ее жителями. По сравнению с прогнозами роста британской экономики, которые делались до референдума с учетом того, что страна остается в составе ЕС, к настоящему моменту Соединенное Королевство недосчиталось 2,5% своего ВВП.

«Риски, связанные с неопределенностью, отразились на росте инвестиций сразу же после голосования, их влияние ощущается и сейчас на фоне усилившейся неопределенности вокруг процедуры Brexit», — говорится в документе, авторы которого отмечают также значительное сокращение потребительских расходов в стране.

По оценкам банка, вероятность того, что Великобритания в итоге так и не покинет ЕС за последние дни, выросла с 35% до 40%. В случае воплощения в жизнь этого сценария аналитики Goldman Sachs ожидают, что британская экономика начнет быстро укрепляться, отыграв потери последних лет, а курс фунта вырастет примерно на 10%. Вероятность наименее благоприятного для британской экономики варианта — Brexit без сделки — банк оценивает в 15%. Такой сценарий грозит стране потерей дополнительных 5,5% ВВП и падением курса фунта на 17%.

Заключение сделки с EC в той или иной форме банк считает наиболее вероятным — 45%. Прогнозируется кумулятивный прирост ВВП на уровне 1,75% и рост курса национальной валюты на 6%.