Центральный банк России ожидает роста ставок Федеральной резервной службы США и Европейского центрального банка не ранее 2020 года. Об этом сообщается в «Докладе о кредитно-денежной политике регулятора».

«В базовом сценарии Банк России закладывает только одно повышение базовой ставки ФРС США на прогнозном горизонте, которое произойдет в 2020 году. Повышение ключевой ставки ЕЦБ теперь предполагается в 2020 году», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ЦБ на горизонте 2019—2020 годов исходит из дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики центральными банками развитых стран, при этом были пересмотрены предпосылки в части роста ставок в США и еврозоне в 2019—2021 годах с учетом последней коммуникации ФРС США и ЕЦБ, оказавшей влияние на ожидания участников рынка, и с учетом ухудшения среднесрочных перспектив мировой экономики и меньшего инфляционного давления в развитых странах.