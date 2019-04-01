Шведское управление по расследованию экономических преступлений (EMB) отклонило запрос американского финансиста Уильяма Браудера о проведении расследования в отношении Swedbank из-за обвинений в отмывании денег, сообщает ведомство в понедельник.
В начале марта Браудер направил жалобу на Swedbank в шведскую прокуратуру и EMB. Он утверждал, что 176 млн долларов на счетах клиентов банка якобы были связаны с финансовыми операциями, которые расследовал аудитор Сергей Магнитский.
Как отмечается в пресс-релизе, операции, которые просил расследовать Браудер, относятся к 2006—2012 годам, этот период не относится к текущему расследованию в отношении банка. Кроме того, в отношении этих операций действуют ограничения по времени.
Основатель британского инвестфонда Hermitage Capital заявил, что через отделения шведского банка прошло большое количество подозрительных трансакций.
«В связи с этим прокуроры Управления по расследованию экономических преступлений в Гетеборге решили не начинать предварительное расследование», — говорится в сообщении.
Кроме того, отмечается, что «суммы, переводные на шведские счета, ограничены и меньше указанных в заявлении».
В настоящее время EMB проводит расследование в отношение Swedbank из-за подозрений в сокрытии информации о подозрительных операциях в эстонском отделении банка в период с 2007 по 2015 год. Президент банка Бригитте Боннесен была отправлена в отставку.